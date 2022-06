Diálogo y nuevos gestos para sostener la unidad con el radicalismo en JxC

La oposición, en medio de la puja interna, busca sortear los cortocircuitos y encontrar más puntos de unidad, luego de la tensión entre Mauricio Macri y el radicalismo. Por un lado, Elisa Carrió se reunió con Gerardo Morales y por el otro, Patricia Bullrich hizo un guiño al abrir el juego de las “candidaturas cruzadas”.

Elisa Carrió se reunió este jueves con Gerardo Morales, en su plan como mediadora para apaciguar la interna opositora tras el cruce entre Mauricio Macri y el líder radical por Hipólito Yrigoyen. “En Juntos por el Cambio la unidad está garantizada”, dijo la aliada por la Coalición Cívica del armado opositor, que hace días se ofreció para “amansar” a los referentes de la coalición que se trenzaron en la discusión pública.

La exdiputada nacional se encuentra de gira por el norte argentino. Este jueves llegó a Jujuy, donde fue recibida por el gobernador y jefe del radicalismo con su familia. Hubo cariño y obsequios, pero se destacó el gesto para calmar las aguas de la oposición.

“En Juntos por el Cambio hay un núcleo central y la unidad está garantizada”, sostuvo Carrió tras el encuentro con Morales. Del almuerzo participaron también Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la CC; Tulia Snopek, esposa de Morales; y la pequeña Guadalupe, la hija de Snopek y Morales que nació en agosto pasado. Lilita y Ferraro se llevaron souvenirs de la provincia y un vino.

Gesto de Bullrich

La presidenta del PRO salió al cruce de quienes hablan de la “batalla interna” que se libra en Juntos por el Cambio, aportando una alternativa superadora en materia electoral, dándole más espacio al histórico partido. Así, le abrió la puerta a una eventual fórmula Bullrich-Cornejo.

“Sí, a mí me parecen bien las fórmulas cruzadas, me parece importante porque el próximo Gobierno tiene que ser de coalición. No como el anterior, que fue el PRO acompañado por el radicalismo, creo en la coalición”, señaló la dirigente de Pro en declaraciones a Radio Mitre Mendoza. “Veremos, el lunes estaremos con Cornejo y veremos, creo que no va a ser momento de fórmulas, pero sí trabajo en equipo, tenemos que difundir el programa que estamos construyendo con mucho esfuerzo. Vamos a ir por el camino de las ideas, más que por el de las candidaturas”, agregó, al tiempo que aclaró que su idea de “fórmulas cruzadas” no ha sido conversada aún con el expresidente. “No lo he hablado con Macri, pero es mi convicción”, sumó.

Por eso, también dio su postura sobre las críticas del titular de la UCR, Gerardo Morales, a los principales líderes del PRO, en especial a Mauricio Macri. “Morales tiene su estilo. La verdad es que es un estilo fuerte, pero creo que Morales es una persona que va a respetar a la coalición. Estamos trabajando en el equipo”, dijo.

(JML)