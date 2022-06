Hablar bien

La directa sintonía entre la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo y los números del rendimiento estudiantil en la asignatura Lengua, hacen absolutamente inútil abrir un debate sobre la medida.

Sí vale la pena reconocer que se trata de una acción disruptiva y por eso, valiosa, dado que, si no se trata de economía o, pandemia mediante, salud, pareciera que los temas de fondo en el país deberán esperar eternamente o hasta cuando al oficialismo le convenga.

Y la educación es un tema de fondo en la Argentina. Le guste a quien le guste y le pese a quien le peses, hay que hablar de educación y de futuro.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió este viernes la decisión de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

“A partir de ahora los docentes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o sus familias”, enfatizó el funcionario.

La resolución de la cartera educativa que conduce Soledad Acuña prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá decir “chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento es que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

En ese marco, Rodríguez Larreta explicó que “esto mismo ya se hizo en Uruguay, Francia y algunos otros países” y detalló: “En base a la experiencia y los resultados de las evaluaciones es que estamos convencidos de que para promover el aprendizaje a leer y escribir tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es”.

No obstante, aclaró que “está en la decisión de cada uno cómo a lo largo de su vida adaptan eso (lenguaje inclusivo) y el uso que quieren darle”.

“La pandemia no fue gratuita, nos dejó un impacto muy fuerte en el aprendizaje y más en el lenguaje, que es donde más impacto estuvimos viendo. Hicimos investigaciones durante la pandemia, pero todo eso fue confirmado con los resultados que presentamos la semana pasada”, resaltó Rodríguez Larreta durante una conferencia.

En ese punto, el jefe de Gobierno porteño precisó: “La realidad es que los chicos no han aprendido en estos años lo que necesitan y es un problema que tenemos que enfrentarlo”.

“Hoy estamos sumando una medida más con la idea de simplificar la forma en la que los chicos aprenden y sobre todo de la forma en que van incorporando el lenguaje. La idea es ordenar el uso del ‘@’, de la ‘x’ y de la ‘e’ en el momento de la enseñanza y estableciendo una guía de recomendaciones para comunicar inclusivamente”, agregó.

A contramano, la ensayista Beatriz Sarlo se despachó ayer con críticas, colocando al sistema educativo como campo para los ensayos de un lenguaje no oficial.

“Todo este debate por el lenguaje inclusivo es arcaico. Me recuerda al debate en las primeras décadas del siglo XX en la escuela primaria sobre la imposición del ‘tu’. Eso cayó muy rápidamente”, comparó Sarlo que en otras oportunidades había remarcado que, mientras este lenguaje sea impuesto, no prosperará.

Pero enderezó su mira al indicar que, si bien la medida “no le preocupa”, le resulta peor el hecho de que haya “adolescentes que no sepan leer un texto complejo”.

“Si quieren aconsejar, no imponer, que los niños y niñas y niñes aprendan que es posible esa sintaxis de dos géneros del castellano, no me preocupa. Lo que me preocupa es que en la UBA y la Facultad de Filosofía y Letras, los parciales están mal escritos, no manejan la subordinación compleja”, dijo.

Y otra vez habrá que subrayarlo: educación es futuro.