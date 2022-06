Fuerte video de Justin Bieber con media cara paralizada

Luego de que se conociera que Justin Bieber debió cancelar sus shows por un problema de salud, el cantante decidió compartir con su pública el problema que le impide continuar con su agenda de recitales.

A través de un video que subió a su cuenta oficial de Instagram, el músico dio detalles de su cuadro clínico: “Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt”, comenzó diciendo Justin.

“Es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara y esta fosa nasal no se mueve”, agregó, filmando su rostro en primer plano.

Luego, el artista se dirigió a sus fans: “Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, obviamente, físicamente no soy capaz de hacerlos”.

“Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, cerró Bieber, quien aseguró que usará este tiempo para relajarse y terminar de recuperarse para estar nuevamente al 100% para el público que lo sigue.

Fuente: Ciudad.com.ar