Cinthia Fernández salió al cruce de Matías Defederico por acusarla de escracharlo

Han tenido idas y vueltas pero la relación como expareja de Matías Defederico y Cinthia Fernández hoy parece irreparable. Ahora, luego de que el exfutbolista con su madre, Analía Frascino, aseguraron que la modelo lo filmó con sus hijas para “escracharlo”, ella salió con todo.

“¡La única verdad es la realidad! Verdad es que me escrachan sentado en el pasto disfrutando de mis hijas” “¡Realidad es el abrazo hermoso que nos dimos! Pregunta: ¿quién acosa a quién?”, había puesto la expareja de la panelista de Momento D. ¡Y no tardó en llegar la respuesta!

“¡Escrache, no! ¡Desmiento el verso tuyo y de tu madre que mandaste a sentar a ensuciar la vida de mis hijas y la mía!”, lanzó, muy molesta luego de que su ex había dicho que tenía por una medida cautelar que no le permitía ver a sus hijas.

CINTHIA FERNÁNDEZ, FURIOSA CON MATÍAS DEFEDERICO, LE RESPONDIÓ CON TODO

“No hay papel alguno, no hay impedimento, ¡solo ganas de molestar y nunca sumar y hacer cargo! La seguimos en la Justicia”, señaló desde las stories de Instagram al mensaje que había puesto el padre de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

“La próxima no amenaces y borres los mensajes del día anterior a mandar a tu mamita a la tele. Total incumplís la cautelar constantemente por cuenta propia y/o mandando a otros. Van a pagar en la Justicia”, cerró, mientras ironizaba llamando a su ex “papá luchón”.

Fuente: Ciudad.com.ar