Debut triunfal de Lautaro Midón en el Challenger de Corrientes

El Challenger de Corrientes sigue siendo aprovechado por la minilegión de tenistas correntinos. El juvenil Lautaro Midón obtuvo ayer su primera victoria en este tipo de certámenes. En poco más de una hora y media de juego, venció al tunecino Malek Jaziri 7-6 (2) y 6-3.

Se trató de un gran triunfo para el correntino de 18 años, ya que fue su segunda participación en el cuadro principal de un torneo de esta categoría y ante un rival que tiene una gran trayectoria en el circuito internacional, ya que llegó a ocupar el puesto N° 42 del ranking de la ATP (enero de 2019).

A pesar de que Midón se encontró en desventaja en el primer set (1-4), no se fue de juego, mantuvo la concentración y reencauzó el partido a su favor. Consiguió imponerse en los tres siguientes games y puso el tanteador 4-4. Inclusive Jaziri sirvió para quedarse con el set (5-4), pero Midón se despachó con un 0-40 para volver a empardar el asunto.

A partir del décimo game todo fue para el anfitrión que necesitó del tie break para llevarse la primera manga.

En el segundo set, Lautaro Midón, que actualmente ocupa el puesto número 1.398 del ranking, comenzó con una ventaja de 3-0 que su rival no logró igualar. Inclusive se quedó con el servicio del tunecino en el octavo game (5-3) y selló la victoria en el próximo punto (6-3).

Ahora por un lugar en los cuartos de final el correntino se medirá al brasileño Joao Reis Da Silva, que en la primera ronda venció al correntino Luciano Tacchi por un doble 6-3.

No se fue conforme

En la platea del Corrientes Tennis Club, el joven tenista contó con el apoyo de sus familiares, mientras que en la cabecera lo acompañaron sus amigos y hasta el profesor Antonio “Pilin” Martéinez, quien guió a Midón en sus primeros pasos en el tenis. Estas presencias hicieron que el correntino viviera una jornada más que especial: “Siempre me preguntaba cómo sería el día que juegue acá en Corrientes, frente a mi gente. Y la verdad que jugar mi segundo challenger en el main draw y ganar por primera vez, es algo soñado para mí”, comentó Midón una vez finalizado el encuentro.

Con respecto a un breve análisis del encuentro el joven de 18 años, dijo: “Es un triunfo soñado acá en casa. Creo que no jugué de buena forma, estaba bastante nervioso al comienzo. Después me fui soltando, pero no llegué a jugar bien como me gustaría. Es un gran triunfo ante un jugador muy experimentado que juega hace mucho tiempo”.

Mañana el correntino intentará seguir avanzando en el cuadro del Challenger: “Creo que me da el nivel para seguir, todavía me falta un poco de experiencia acá. Hoy solo jugué una hora y media y ya me estaba acalambrando. Eso no me suele pasar ya que tengo un buen físico, pero bueno, todo es cabeza y experiencia y espero seguir aprendiendo”, aseguró la joven promesa del tenis argentino.