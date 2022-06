De vieja usina eléctrica a muestra regional de arte contemporáneo

Lego de más de tres décadas cerrado al público, el edificio de la vieja usina eléctrica volverá a abrir sus puertas hoy a las 12 para albergar, hasta el domingo, a la edición 2022 de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, ArteCo. En este marco, se realizará la entrega del Premio Adquisición del Banco de la Provincia de Corrientes.

Para este lanzamiento fueron invitados especialmente el gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y funcionarios provinciales. También se extendió la invitación para este acto al intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano.

Del acto participarán el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro y el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, la presidenta de ArteBa, Larisa Andreani, junto con representantes de la Asociación de Galerías del Paraguay.

En la inauguración también estarán el curador de la Feria, Julio Sánchez; la coordinadora general Maia Eirín, la asesora Natalia Albanese y Lucas Mercado y Gustavo Piñeiro, también curadores. Por tanto, una vez realizada la apertura oficial, desde hoy y hasta el domingo el predio de la feria quedará abierta para todo público en el horario de 14 a 22.

“Venimos trabajando para hacer una gran feria de arte. Tenemos un lugar especial para alojar a los artistas, a los proyectos y a las galerías de arte de la región y del país. Además, este año se suman seis galerías de arte del Paraguay curadas por Osvaldo Salerno”, comentó Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura. “Hemos elegido una locación especial como la ex usina eléctrica de la ciudad, un edificio que está cerrado hace treinta años y que ahora abre sus puertas renovadas para ArteCo 2022”.

Híbridus

Tras las palabras de bienvenida de los funcionarios y organizadores de esta nueva edición de ArteCo, llegará la música con Híbridus, el grupo conformado por Osvaldo Burgos y Jorge Castro, a quienes en esta oportunidad acompañará Ibi Merlo en la voz.

El grupo presentará sus temas propios en un momento especial de la apertura de ArteCo 2022. “Buscamos que la música sea lo más importante. Nosotros nos ubicamos en un segundo plano”, afirmó Castro, al tiempo que Burgos agregó: “Nuestra música es urbana con olor a pasto. No te olvides que en Corrientes vas por la ciudad y entre dos baldosas hay yuyos, si alzás la mirada allá arriba, entre medio de dos cables, hay una planta.

Dentro del cemento que nos rodea tenemos componentes de la tierra y, como si fuera poco, el río Paraná está presente”.

“Nosotros decidimos un día hacer música entre los dos con esta idea de libertad dentro la música. La libertad es común dentro de otros lenguajes musicales. Jorge es baterista, pero incorporó al set de Híbridus otros elementos que no son de la batería, y yo toco el stick que ya es una cosa híbrida porque no es una guitarra, un bajo, un piano y no sabemos qué es”, explica Osvaldo.

“Ciclosueños” y “Río invisible” pueden ser algunos de los temas propios que suenen en esta ocasión. “Nosotros hacemos una música conceptual. Traemos ideas que después las traducimos al sonido que hacemos con Híbridus. Cuando tocamos hay imágenes que florecen en el ambiente”, destaca Castro.

(VAE)