Una adolescente buscada envió un video: "Me escapé porque quise y saben donde estoy"

La Policía de Corrientes solicitó colaboración para dar con una menor de 15 años que desapareció en la localidad de Paso de la Patria. Pero la adolescente viralizó un video en el que cuenta que está bien y que su familia sabe donde está. "Yo no estoy desaparecida. Me escape porque quise. Nadie me obligó. Me casé con mi novio y lo amo. Mi familia sabe donde estoy", dijo.

Según consta en la denuncia radicada por una mujer de apellido López, la joven llamada Shakira Anair Natalí Gaich se ausentó de su hogar ubicado por la avenida Tránsito Arce, entre las las calles Virgen de Itatí y Paso de los Libres.

Sus características físicas son 1,68 metros de estatura, tés trigueños, cabellos de color negros, largo y contextura delgada.

Al momento de su desaparición vestía una pollera gitana criolla de jeans, remera color gris con brillos, campera de jeans y zapatos altos de color negro.