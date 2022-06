Midón va por otro paso importante en el Challenger

El ámbito del tenis correntino se apresta a vivir hoy otra jornada que puede ser histórica. El joven tenista local Lautaro Midón intentará avanzar a los cuartos de final de la segunda edición del Challenger de la ciudad. En el segundo turno de la cancha principal del Corrientes Tennis Club (CTC), desde las 12 del mediodía, aproximadamente, se medirá con el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva.

Es la primera vez que el tenista de 18 años juega los octavos de final de un certamen de esta magnitud. En la primera ronda, el jugador formado en la Escuela del Club San Martín, le ganó al tunecino Malek Jaziri 7-6(2) y 6-3. Su rival, en tanto, viene de vencer a otro correntino, el bellavistense Luciano Tacchi, por un doble 6-3.

Para Midón el de hoy representará un importante desafío ya que jugará frente a un rival que se encuentra en el puesto N° 492 del ranking de la ATP. El ganador del encuentro que disputarán el argentino y el brasileño, en los cuartos de final se enfrentará con el vencedor del encuentro que protagonizarán Matias Franco Descotte y Francisco Comesana, segundo preclasificado favorito del certamen correntino.

Caída de Monzón

La estadía de Ignacio Monzón en el cuadro individual del Challenger de Corrientes se acabó ayer. En los octavos de final el tenista correntino perdió contra su compatriota Mariano Navone 6-2 y 6-4 en casi dos horas de juego.

“Hoy jugué un poco incómodo, no me sentí del todo bien. Los nervios me jugaron un poco en contra. Deberé trabajar un poco esa parte”, reconoció Monzón una vez finlizado el cotejo.

Luego de un comienzo de año irregular, en el que acumulaba tres triunfos y nueve derrotas, Mariano Navone comenzó a reencontrarse en Corrientes con su mejor nivel. Y así se metió por primera vez en su carrera en cuartos de final de un Challenger. Apenas iniciada la cuarta jornada del certamen, Juan Pablo Ficovich, primer preclasificado del torneo, se convirtió en el primer argentino en meterse entre los 8 mejores, al vencer a su compatriota Valerio Aboian.

Los otros dos que avanzaron a la tercera ronda del certamen fueron el dominicano Nick Hardt y el español Carlos Gómez Herrera, quienes vencieron al brasileño Gustavo Heide y al argentino Alex Barrena, respectivamente.

Hoy, a partir de las 10, se completarán los cuartos de final con tres cruces entre representantes de nuestro país: Guido Andreozzi-Román Burruchaga, Matías Descotte-Francisco Comesaña y Facundo Juárez Villa-Alejo Lingua Lavallen.