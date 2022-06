Anuncian la presencia de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA

La CTA anunció que el plenario que llevará a cabo el próximo lunes en Avellaneda contará con la presencia de Cristina Kirchner. Para el meeting sindical también se promete la presencia de Jorge Ferraresi, exintendente del municipio anfitrión y actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Alberto Fernández, junto a Hugo Yasky, diputado y secretario general de la central gremial.

De concretarse lo anunciado, será la reaparición pública de la vicepresidenta luego de su reencuentro con el Presidente en el acto centenario de la petrolera estatal YPF del pasado 3 de junio, donde Kirchner le pidió a Fernández que use la lapicera, un día antes de que el affaire del off the récord terminara en la salida del Gobierno de Matías Kulfas.

La confirmación de la presencia se publicó en un comunicado con formato flyer que se distribuyó en redes sociales.

En el mismo se detalla que el plenario de delegados de la CTA llevará el como lema “20 de junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria”. Esa última parte del enunciado de seguro será de interés para la vicepresidenta que, en sus últimas apariciones públicas, tanto en el acto por YPF como en el que compartiera en Chaco, ante la atención del gobernador Jorge Capitanich, fueron parte de su oratoria.

