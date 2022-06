Carrió comparó a Milei con Hitler y el libertario le reclamó “escrúpulos”

La tensión en Juntos por el Cambio por el ascenso de la figura del diputado liberal Javier Milei, quien tuvo dos reuniones con Mauricio Macri reveladas por Clarín, escaló a un nivel personal, porque este jueves Elisa Carrió afirmó que “puede ser peor que Hitler” y el economista le contestó a través de las redes sociales.

“Puede saber de economía, pero puesto como presidente puede ser Hitler. Peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza”, fue la frase de la líder de la Coalición Cívica que fastidió a Milei.

“Él no está solo. Detrás de él hay grupos que operan en todo el mundo. Son grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y a favor de la eliminación de los pobres”, añadió la exdiputada.

Y Milei no tardó en contestar desde su cuenta de Twitter. “Así opera Juntos por el Cambio para ensuciar a sus adversarios. Lo hicieron durante las Paso 2021 desde una de sus listas y ahora una de sus referentes”, remarcó el diputado de La Libertad Avanza.

“Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener”, agregó el diputado por La Libertad Avanza. Además, Milei remarcó que los dichos van contra el Ihra (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), tratado internacional del cual Argentina forma parte y apunta contra la negación y distorsión del Holocausto.

“Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema”, fustigó Milei.

(JML)