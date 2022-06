Dieron por muerto a El Noba y su hermana salió a desmentirlo

En los últimos días hubo mucha preocupación por el estado de salud de Lautaro Coronel, músico de cumbia 420 más conocido como “el Noba”. Coronel sufrió un fuerte choque mientras circulaba en su moto y desde ese momento está internado. Según se supo por el último parte médico, el Noba está “en coma, mecánicamente ventilado” y su estado es “crítico”.

Sin embargo este jueves circuló la noticia en varios medios de que el cantante había fallecido. Furiosa, su hermana, Martina Segovia, desmintió todo en su Instagram.

“Es mentira lo que pone Crónica”, dijo y siguió: “Mi hermano está bien”.

“¿Ustedes entienden la desesperación que me agarró a mí estando en mi casa esperando que me vengan a buscar y que me empicen a decir estas cosas?”, expresó.

Contundente, cerró con un mensaje de esperanza: “Su corazoncito sigue funcionando. Mi hermano va a seguir y va a estar bien”.

La Voz