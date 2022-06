La conmovedora anécdota de Dalma Maradona detrás de su foto con Diego

La emotiva foto de Dalma Maradona, con un año de vida, poniéndole flores a las medias de fútbol Diego Maradona parece sintetizar dos de los perfiles del Diez: el del astro deportivo y el de su parte más sentimental. Hoy su hija por el Día del Padre contó cómo esa foto podría estar en la basura y escribió palabras de amor hacía él.

“Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierd… porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba. Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’ y apareció hace poco”, contó la actriz en un posteo en Instagram y el rol que tuvo Claudia Villafañe.

“¡Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie!”, aseguró, sensibilizada.

Fuente: Ciudad.com.ar