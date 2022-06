Marcone: "Daré el máximo para que Independiente vuelva a estar en el lugar que se merece"

Lo presentaron, firmó su contrato, pisó el campo de juego, compartió sus sensaciones y tuvo su primera práctica. Iván Marcone fue toda una verdadera revolución en Independiente en menos de 24 horas.

"Daré el máximo para que el club vuelva a estar en el lugar que se merece", prometió el mediocampista desde el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

"Es el momento más esperado en lo deportivo, es un sueño hecho realidad. Estoy esperando que llegue el momento de poder entrar al campo, conocer a mis compañeros, debutar con esta camiseta y transmitir todo lo que siento por el club dentro del campo", contó Marcone, quien forma parte de la lista de concentrados para recibir a Estudiantes por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2022.

En cuanto a lo que siente vestir la camiseta del Rojo en la ex Doble Visera, el ex Arsenal, Lanús y Boca explicó: "Me trae muchos recuerdos este estadio, venir de tan chico con mi papá y verlo campeón como en el 2002 y la Copa Sudamericana 2010. Esos recuerdos me llenan de felicidad y van a estar conmigo para toda la vida".

"Hay un montón de anécdotas en la tribuna, pero bueno ahora me toca estar del otro lado y tratar de disfrutar de igual manera. Quiero agradecerle al hincha por cada mensaje de apoyo, por hacer fuerza para que se pueda dar esta llegada tan esperada", concluyó.

TyC Sports