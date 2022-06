Denunció a su ex pareja por violencia de género contra ella y su hija

Una mujer de la localidad correntina de Paso de los Libres denunció a su ex pareja por violencia de género y de golpear a la hija que tienen en común.

Se trata de Rentata Righero, quien publicó en redes sociales pruebas de las ofensas verbales y físicas que padeció ella y la menor.

En diálogo con ellitoral.com.ar contó cómo avanza la causa y las medidas que se tomaron después de hacer pública la denuncia.

La mujer señaló que en los seis años llevan separados, este hombre "se ocupó todo este tiempo en defenestrarme como persona y como madre, siempre siendo la él la víctima".

A su vez, Righero sostuvo que el padre de la niña, "se ocupó de manipularla de una manera imperdonable, haciéndole un daño emocional tremendo, diciéndole que durante el tiempo que yo me encontraba trabajando, realizando deporte o socializando con amigos, era porque la dejaba de lado, que prefería estar con otras personas y no con ella".

En ese sentido, la mujer contó que recurrió a las redes sociales debido a que "la justicia jamás hizo nada después de una denuncia por violencia de género y denuncias por incumplimiento de perimetral". "Porque no sé si sabían, pero si no lo encuentran en el momento exacto donde está incumpliendo no le pueden hacer nada, prácticamente hay que estar muerta para que hagan algo", agregó.

Además, precisó que uno de los motivos más que fuertes que la movilizó para realizar el posteo en Facebook fue que descubrió que el hombre ejerció violencia física y verbal hacia la menor, que tiene 10 años.

"Las fotos de los golpes son de hace una semana, que también fue denunciado, y su justificación del por qué golpeó de esa manera a mi hija, obviamente que por culpa mía", aseguró al mostrar moretones en brazos y piernas de la niña.

En los últimos días, a Renata le dieron un botón antipánico y tiene custodia personal en su domicilio, le dijo a este medio.

"Te metiste con lo más sagrado que tengo en la vida, no voy a parar hasta que pagues lo que le estás haciendo pasar a A. y quien sabe cuánto tiempo hace que ella esconde lo que pasa. Ya que la tenías bajo una manipulación asquerosa, diciéndole que si me contaba lo que le hiciste yo te mandaría preso", sostuvo Renata en la publicación que muestra lo insultos de este sujeto hacia ella y hacia su hija, en medio de una llamada telefónica.

Por otra parte, pidió protección para ella y la niña. "Necesito que la justicia actúe como dicen que nos merecemos ser defendidas, porque hasta que no te ven muerta, no hacen nada", resaltó.

Entre tanto, la denuncia fue presentada ante el Juzgado de la Familia, aclaró la mujer.

*Ante casos de violencia de género está disponible la línea gratuita 144 o bien el 379-4530311.