Revés para Capitanich en la causa “Fútbol para Todos”

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Comodoro Py rechazó sobreseer al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en la causa “Fútbol Para Todos”, el programa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la televisión pública de los partidos del fútbol argentino. Capitanich junto a Aníbal Fernández -en su rol de ex jefe de Gabinete- y ex dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están acusados de no haber controlado el destino de los fondos del programa.

Los jueces del TOF 1, Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, rechazaron desvincular del caso a Capitanich porque su planteo es “prematuro” y se debe analizar en el juicio oral, que todavía no tiene fecha.

En 2009, Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación anunció el acuerdo de televisación del fútbol entre el Gobierno y la AFA. Estuvieron presentes Diego Maradona y entonces titular de la AFA, Julio Grondona. “Dimos un paso en la democratización de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar mire un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos. Yo no quiero más secuestros”, dijo en el acto la ahora vicepresidenta .