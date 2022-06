El jefe del Ejército visitó al padre de Matías Chirino, el joven fallecido en Corrientes

El jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, Guillermo Olegario Pereda, visitó el Batallón de Arsenales de Holmberg y allí recibió a Ezequiel Chirino, el padre del subteniente Matías Chirino, que murió el fin de semana pasado en Paso de los Libres, luego de una “fiesta de bautismo”.

La máxima autoridad de la fuerza armada se retiró al término del encuentro sin tomar contacto con la prensa. Por su parte, Ezequiel Chirino manifestó que, si bien nadie va a devolverle la vida de su hijo, al menos le prometió que buscarán ir hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad de la muerte de Matías e identificar a los responsables.

“Bajaron todos los jefes del Estado Mayor, de Buenos Aires. Me dieron todo el apoyo. Están totalmente de acuerdo en lo que yo he dicho en los medios, de que fue una atrocidad, una falta de respeto hacia Matías, un abuso de autoridad y ellos van a poner todo el peso de la ley que corresponda”, sintetizó el padre del subteniente fallecido en circunstancias no aclaradas.

Chirino indicó: “Se comprometieron a hacer todo lo posible para que les caiga todo el peso de la ley. Tuve una excelente atención de parte del coronel y de todos”. Agregó que fue establecido que todo ocurrió dentro del cuartel.

La muerte de Chirino ocurrió en la madrugada del domingo 19 de junio en las instalaciones del predio del Grupo de Artillería Nº 3 de Paso de los Libres. La autopsia confirmó que el joven militar sufrió una broncoaspiración producto del consumo de alcohol y comida en grandes cantidades, ocurrido en medio de una “celebración” que llaman “bautismo”.

Era oriundo de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba y había egresado del Colegio Militar de El Palomar.

Fuente: PuntalT