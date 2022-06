Endometriosis: el diagnóstico temprano es la clave para mejorar la calidad de vida

Tras una difícil experiencia con la enfermedad de endometriosis, una correntina busca mejorar la calidad de vida de otras mujeres al ponerse al frente de la organización que hizo posible que Corrientes se encamine a tener una ley que acompañe a las pacientes.

“Endohermanas” es la organización que impulsó la ley que establece el abordaje integral para la prevención, detección precoz, tratamiento, difusión y concientización sobre la endometriosis.

Tuvo aprobación por unanimidad por parte del Senado de Corrientes y ya avanza en su camino hacia Diputados.

Noelia es la referente provincial de “Endohermanas”, una organización con presencia en toda la Argentina.

La endometriosis afecta al menos a una de cada diez mujeres a nivel mundial, sin embargo, sigue siendo una enfermedad crónica cuyas causas resultan bastante desconocidas.

Así lo relata Noelia, quien recibió el diagnóstico veinte años atrás y aseguró que “después de tanta lucha y dolor, tomé la responsabilidad de formar un grupo de contención y muchas chicas se empezaron a comunicar”.

Se estima que solo en Argentina alrededor de un millón de mujeres, de entre 15 y 50 años, sufren endometriosis. Se trata de una enfermedad crónica cuyo nombre deriva de la palabra “endometrio”, el tejido que recubre el interior del útero y que va creciendo todos los meses cuando la mujer ovula. Si no hay embarazo, al menstruar lo elimina.

En el caso de las mujeres que sufren endometriosis, un tejido similar al endometrio crece en otros lugares además del útero, como los ovarios, tejidos de la pelvis o las trompas de Falopio. Incluso, en algunos casos, puede estar en otros órganos como el intestino.

En la página de Facebook “Endohermanas Corrientes” se mantienen activos los canales de comunicación.

“Hay mucho tabú respecto a la endometriosis por estar vinculada con la menstruación y no todas se animan a visibilizar las demandas de una mejor atención en los centros de salud”.

Noelia relató que empezó a atravesar esta enfermedad a los 15 años, sin embargo no fue hasta los 19 que dio con el diagnóstico.

“Hay mucho desconocimiento médico y encontrar la atención correcta en Corrientes no fue fácil. Cada mes cuando tenía la menstruación tenía que recurrir a guardias, donde solo me daban un inyectable para el dolor y me enviaban a mi casa”. La endometriosis suele provocar períodos muy dolorosos, sangrado excesivo, dolor al tener relaciones sexuales y hasta problemas de fertilidad.

“El dolor que se atraviesa es inhabilitante e impide el desarrollo de las actividades cotidianas. Está normalizado el discurso que menstruar duele, y es así. Pero es importante que las mujeres y personas menstruantes sepan que el dolor excesivo no es normal y que se puede acceder a un diagnóstico temprano que mejore la calidad de vida, ya que es una enfermedad que no tiene cura”.

Los tratamientos disponibles son hormonales mediante la toma de anticonceptivos orales recetados de manera específica según cada paciente.

“Es así como puede controlarse el sangrado y evitar la sobreproducción de lesiones en el útero y que la endometriosis de extienda”, explicó Noelia. El proyecto de ley correntino impulsa un abordaje integral de la endometriosis para garantizar el derecho a la salud libre e igualitaria de las mujeres y personas menstruantes.

Contempla todos los niveles de la atención a la salud mediante protocolos que lo requieran, con el objetivo de lograr la detección temprana y eficaz de la enfermedad, así como la derivación a las áreas correspondientes para su tratamiento.

