Gasoil: el campo se alista para marchar y denuncia que hay faltante y sobreprecios

En el marco de la escasez y el costo del gasoil, la Asociación de Sociedad Rurales de Corrientes evaluará el martes la situación provincial en vista de la convocatoria de la Mesa de Enlace para el 29 de junio en Buenos Aires, donde confeccionarán un documento sobre la realidad agroindustrial del país y que podría implicar medidas de fuerza contra las políticas del Gobierno nacional.

Luego de que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) convocó para el miércoles 29 de junio en Buenos Aires a una “jornada de trabajo”, en la que se redactará un manifiesto sobre la situación del sector en el marco de la escasez de gasoil, la Asociación de Sociedad Rurales de Corrientes confirmó su representación a través de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y alista una reunión un día antes para evaluar la situación provincial.

“Corrientes va a estar representada por Confederaciones Rurales Argentinas, porque el martes (un día antes) tenemos una reunión del Consejo Directivo Superior de la Asociación de las Sociedades Rurales de Corrientes y eso nos va a limitar la participación física en la reunión del miércoles, donde van a estar todos los actores de la cadena agroindustrial”, explicó a El Litoral el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez.

“Tenemos varios temas pendientes para el funcionamiento normal de la asociación, donde van a estar todas las rurales de la provincia”, agregó sobre la reunión local y agregó que “el miércoles vamos a estar expectantes de lo que pase en Buenos Aires, pero no vamos a hacer ningún tipo de manifestaciones a las ya realizadas, hasta que se emita el documento que va a salir ese día. Pero es una reiteración de cosas que pasan”.

En esa línea, Sánchez comentó que “ayer tuvimos una reunión de presidentes de las confederaciones del país y un poco se delinearon cuáles serían los puntos a plantear en CRA. Nosotros lo tenemos muy masticado, es lamentablemente trillado, van apareciendo cosas nuevas, pero las viejas no están resueltas, como el cupo de exportaciones, las brechas cambiarias, el tipo de cambio, la inflación. Son todos temas recurrentes, a los que ahora se les suma el faltante del gasoil, por citar algunos, ya que no hay políticas claras para el sector”.

Gasoil

Tras la Exposición Nacional de Razas que se realizó en Corrientes, donde el gobernador Valdés solicitó a Nación que suprima los impuestos al diesel para volcar esos fondos a infraestructura, y luego de remarcar que desde la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande habían advertido por el desabastecimiento, Sánchez fue consultado sobre la escasez y el costo del insumo en la provincia, y dijo que “hay una brecha de precios de entre 50 y 60 pesos. Seguimos con los cupos, no está normalizada la situación. Esta es la información que estamos teniendo hoy en la Asociación tras un sondeo que realizamos en toda la provincia”.

“Esto incide negativamente, porque estamos impedidos de llevar adelante el normal funcionamiento de nuestras actividades y de conseguir gasoil; debemos salir a pagar un sobreprecio, que nos genera mayores costos. Es muy compleja la situación”, explicó.

“Voy al surtidor y cada vez está más caro el gasoil, y no me refiero a la última suba. Hay mucha disparidad. Me consta que el gasoil es más barato en Corrientes capital que en Goya, por ejemplo”, reprochó.

Se debe recordar que el ministro Domínguez, durante la cena de autoridades en la Exposición, pidió disculpas por los inconvenientes generados por la faltante de gasoil. “Estamos ante un problema que tenemos que ir resolviendo. La prioridad nuestra es poner todo el esfuerzo. Lo estamos haciendo con todo el equipo para que se pueda sembrar, se pueda levantar la cosecha. Hay dificultades, hay demoras. Yo entiendo la impotencia que se siente, las dificultades de los productores, y les pido disculpas por los trastornos que se ocasionan, pero vamos a poner todo el empeño para hacer lo que de nosotros dependa para que podamos trabajar con normalidad”, dijo.

“La reunión en Buenos Aires se realizará el próximo miércoles 29 de junio en Juncal 4450, a las 14, con una exposición de cada eslabón agroindustrial”, informó mediante un comunicado de prensa la Sociedad Rural Argentina.

Recuperación

Por último, sobre la recuperación del sector tras los incendios y la sequía que se produjeron en la provincia, Sánchez dijo que “estamos mal porque estamos entrando en el invierno y lamentablemente no tenemos las reservas forrajeras que son habituales para afrontarlo. La situación por delante es sumamente compleja, sobre todo en el centro-norte de la provincia”.

“Esto sabíamos que iba a pasar, por eso le recomendamos a los productores no demorarse en ajustar las cargas, porque no es solo que un animal no muera en el invierno, sino que pierda condición a tal punto de que después cueste preñarse. Repercute de muchas formas el impacto de la sequía en la hacienda y por eso decimos que lo que nos pasó ahora va a repercutir dentro de un par de años en la producción”, cerró.