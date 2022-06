Aranduroga triunfó sobre Capri y recuperó el liderazgo en el Regional

Aranduroga volvió al triunfo y a la cima en soledad del Torneo Regional de rugby. Ayer superó a Capri de Misiones 59 a 11 y, de esta manera, pasó a comandar nuevamente la posiciones de la competencia, tal como lo había hecho a lo largo de la primera ronda.

En su cancha, en la tarde gris correntina, el equipo dirigido por el chaqueño Julián Del Villar, no comenzó bien. Al cabo de la primera media hora de juego perdía 9-11. Luego vino la reacción y dio el vuelta el resultado para quedarse con la victoria.

Apoyó siete tries que le permitieron sumar punto bonus y las cuatro unidades de la victoria, le permitieron escalar nuevamente a la cima de las posiciones, cuando restan cuatro fecha para que se complete la primera fase de la competencia.

El sábado, en el comienzo de la fecha, se registraron los siguientes finales: Curne 26-12 San Patricio, Aguará 25-24 Sixty y Taraguy 39-7 Regatas

Al cabo de la décima fecha, las posiciones del Regional, se encuentran así: 1°) Aranduroga, 32 puntos; 2°) Curne, 31; 3°) Aguará, 30; 4°) Taraguy, 25; 5°) Sixty, 22; 6°) Regatas, 22; 7°) Capri, 18 y 8°) San Patricio, 7 unidades.

Lo que viene

La próxima fecha (11°), a disputarse el 2 y 3 de julio próximo, contempla los siguientes encuentros: Sixty vs Curne, Regatas vs Aguará, Capri vs Taraguy y San Patricio vs Aranduroga.