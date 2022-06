Un concejal donó su sueldo a un joven trabajador de salud correntino. El hecho ocurrió en una localidad del interior y trascendió en redes sociales.

Jacinto Ignacio Cardozo tiene 27 años y es oriundo de Lomas de Vallejos. Trabaja en el Centro de Salud de esa localidad hace algunos meses luego de formarse como agente sanitario. Actualmente estudia la Tecnicatura en Agente Sanitario y Promotor de la Salud. Sin embargo, a lo largo de su vida se desempeñó como conductor de radio, de actos ceremoniales y otros trabajos relacionados con la locución y oratoria.

"Trabajo hace seis años para la Municipalidad de Lomas de Vallejos. En aquellos años cuando inicié me pagaban $1000 y actualmente cobro $3000", según relató a ellitoral.com.ar.

El joven contó que en sus actividades dentro del centro de salud de la localidad están las de cargar las vacunas al sistema provincial, atender a los pacientes para derivar a doctores, cargar planillas sanitarias y ocasionalmente cocina o limpia las instalaciones. "Amo mi trabajo, realmente trabajar en salud es hermoso y lo hago porque me gusta", asegura.

Según cuenta, ingresa a trabajar a las 6 de la mañana hasta las 14. Sin embargo, el bajo nivel de ingresos le lleva a realizar otras tareas fuera de las sanitarias.

La situación llegó a oidos del exintendente de la localidad y actual Presidente del Concejo Deliberante, Oreste "Neni" Vallejos. "Un día me fui a poner la vacuna contra el covid-19 y me enteré de esta situación porque me contó una enfermera. Me acerqué a hablar con este muchacho porque no puede ser que esté cobrando eso. Además es estudiante, necesita tener otros ingresos", sostuvo a ellitoral.com.ar.

En un acto solidario, el funcionario decidió donar su sueldo como concejal y entregó en mano $11500. "Me comprometí a ayudar a Jacinto porque es un joven comprometido y con ganas de trabajar", indicó.

Sin embargo, no es la primera vez que Vallejos realiza un acto de estas características. "Desde que asumí como concejal me comprometí a donar mi sueldo a instituciones o personas que lo necesiten porque es mi forma de contribuir a la comunidad", resaltó.

El primer sueldo del funcionario fuo otorgado a la sala de salud. Pero también apoyó a los equipos deportivos de la comuna, a la Policía, a una de las escuelas y otras entidades. Algunas veces con el dinero en efectivo y otras con donaciones que solicitaron como útiles, pelotas, toners y otros elementos.

Ambos explicaron también que luego del acto solidario el joven habría recibido algunas respuestas contradictorias por parte de sus actuales jefes. "Me amenazaron con que me van a echar y lo cierto es que yo estoy trabajando. Acompaño a quien me pueda ayudar porque necesito el dinero. Lo único que quiero es trabajar", sostuvo.

El joven intentará dialogar con el Ministerio de Salud de Corrientes y pedirá la incorporación formal en caracter de "ad honorem" para evitar posibles suspensiones.