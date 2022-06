“El presidente lo paró en seco” a Boris Johnson

Luego de asistir al G-7 en Alemania, el Canciller, Santiago Cafiero, se refirió a la reunión que tuvieron el presidente Alberto Fernández y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para debatir la soberanía sobre las Malvinas. “El presidente lo paró en seco”, dijo Cafiero, después de que Johnson planteara que se trata de un “tema resuelto 40 años atrás”.

A raíz de la respuesta del primer ministro, el de Relaciones Exteriores explicó a qué se debió esta reacción: “Yo creo que la actitud es la de: ‘Pensé que íbamos a tener otra reunión’. Pensar que la reunión la pide Boris Johnson. El inicio de la reunión tuvo mucha verborragia, el premier británico empieza a comentar todas las potencialidades comerciales que existen en este contexto de incertidumbre de la provisión de suministros, de la provisión de energía, de la provisión de alimentos que tiene la Argentina”.

Cafiero sostuvo que Johnson encaró el comienzo de la conversación. “Cuando terminó de desarrollar toda su idea, básicamente porque había pedido la reunión, el Presidente lo paró en seco y le dijo: “No, no. A ver, usted no entiende. Si nosotros no logramos avanzar en la discusión de la cuestión de soberanía sobre las islas Malvinas, nada de toda la agenda que usted está planteando va a poder avanzar. Creo que no se esperaba esa respuesta del presidente argentino, creo que lo asesoraron mal o que no se había una lectura distinta”, dijo.

