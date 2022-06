Condenaron a 6 años de prisión al dueño de perros que mutilaron a un hombre

Claudio José Gómez (51), un diseñador gráfico que trabajaba colocando equipos de aire acondicionado, caminaba por la calle Helguera al 5300 de la localidad bonaerense de Wilde el 19 de abril de 2021, cuando fue sorprendido y atacado brutalmente por tres perros de raza fila brasileño. La agresión fue feroz: la víctima perdió uno de sus brazos, quedó con poca movilidad en el otro y también sufrió graves heridas en una de sus piernas, lo que prácticamente le impide caminar.

Por el ataque bestial se inició una causa judicial y en las últimas horas el dueño de los perros Jorge Fernando Sofraniciuk (52), quien estuvo detenido desde abril del año pasado, fue condenado a seis años y medio de prisión. En un fallo sin precedentes, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús lo halló culpable del delito de lesiones gravísimas dolosas.

El salvaje ataque fue registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran que, cerca de las 9.30 de aquella mañana de 2021, los perros arremetieron contra Gómez mientras el diseñador gráfico caminaba por una vereda.

“Me encuentro con tres perros grandotes, de los cuales uno gira la cabeza y hace contacto visual conmigo. Habré hecho tres pasos y el perro que me estaba gruñendo, me agarra de la pierna y yo atino a agarrarme de un árbol. Ahí se me vienen los otros dos”, relató la víctima. Y continuó: “Me empiezan a morder los tres. Yo me agarraba de un tronco y me bajan los pantalones, entonces pierdo el equilibrio y caigo, y me atacan entre los tres”.

