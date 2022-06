La Municipalidad de Goya aclaró sobre una multa que aplicó a una vecina

La Municipalidad de Goya aclaró una multa que aplicó a una vecina, quien había denunciado que le exigían el pago de una multa porque una persona orinó en la vereda de su casa. Sin embargo, desde el Ejecutivo contaron lo que realmente pasó.

La noticia fue difundida ayer a partir de una entrevista brindada por un integrante de la familia supuestamente afectada por la medida. La mujer contó a medios de comunicación su descontento por tener que pagar una multa de 20 mil pesos porque un vecino orinó en su vereda y la responsabilizaban a ella.

“Estamos todos locos, me ponen una multa a mí porque alguien orinó en mi vereda, es el mundo del revés. Tuve que hacerlo público porque me da bronca, no sé qué solución me van a dar”, expresó.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Goya salieron a aclarar la situación con la presentación del acta de inspección realizada el 11 de junio. El documento —un acta de comprobación de la Municipalidad— precisa que la intervención se dio en el kiosco “SAF” de la familia Piriz, ubicado en el barrio 34 Viviendas, manzana 968, casa 5.

La sanción, se precisa, es “por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, falta de habilitación para bar y desobediencia”.

(BDC)