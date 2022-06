Queja de contadores correntinos: piden normas razonables y que funcione la web de la Afip

El presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Rodolfo López, advirtió sobre reclamos y malestar de los profesionales del sector por el mal funcionamiento de la web de la Afip y la falta de reglas claras y razonables.

“El reclamo de los profesionales de Ciencias Económicas pasa, principalmente, porque necesitamos normas más claras y previsibles en cuanto a lo que es la actividad económica en materia de impuestos. Hoy cambian las normativas y eso complica nuestra tarea, el asesoramiento complica la previsión que uno quiere hacer con su cliente”, dijo a El Litoral.

“El otro reclamo pasa por la bendita página de Afip, que no funciona como corresponde. Es una herramienta que necesitamos e insistimos para que mejore”, agregó.

“El otro pedido está relacionado con la prórroga en los vencimientos de los impuestos, porque los aplicativos no estuvieron disponibles en tiempo y forma, recién aparecieron a 20 días de los vencimientos y es imposible cumplir con todos los compromisos. Ese es un pedido concreto, que establezcan plazos razonables”, agregó.

Sobre la actividad de los contadores en plena pandemia, López detalló que “fue un desafío importante. La actividad profesional de los contadores, de los licenciados, nunca paró. Se notó en otras actividades más importantes, como los médicos y los enfermeros, pero también la actividad económica no paró nunca y nuestra actividad tampoco”.

“El Consejo tuvo que adaptarse a esa nueva modalidad de trabajo de un día para el otro, todo el mundo desde su casa con los medios que tenían. Creo que cumplimos con los objetivos de seguir brindándoles servicios a nuestros profesionales”.

Sobre la situación del país, el presidente del Consejo de Ciencias Económicas opinó: “Es un desafío muy importante. Esperamos que la dirigencia política tenga la capacidad y la honestidad para poder encarar acciones tendientes a mejorar realmente la situación de la gente”. “Entendemos que no es un camino fácil, la inflación en la Argentina requiere políticas que a veces no son muy simpáticas y tienen un costo político importante, creemos que por eso no se las hace, pero son necesarias”.

“Es necesario un programa económico donde todos los sectores aporten, donde no haya mezquindades. Es la única forma de salir: tirando todos para el mismo lado. Dirigencia, gremios, comerciantes, empresas, profesionales, todos con un mismo objetivo, que sea mejorar la situación económica de nuestro país”.