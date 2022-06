Valdés sobre Macri: “Juzgar con los ojos de hoy, cien años atrás, no es correcto”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió ayer a las declaraciones del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien tildó de “populista” al histórico caudillo radical Hipólito Yrigoyen. “Me parece que hay que bajarle el precio a esta discusión que no tiene sentido. Por supuesto que agravia, pero hay que mirar hacia adelante”, indicó.

En medio de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, y el referente del PRO, Mauricio Macri, Valdés salió a ponerle paños fríos a la interna de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri había dicho que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina, y al respecto, el gobernador correntino dialogó con Reynaldo Sietecase durante el programa radial La Inmensa Minoría, donde expresó: “Es lógico, creo que hay confusión de Mauricio Macri entre lo que es un gobierno popular y uno populista, pero no lo culpo, porque es ingeniero”.

“Pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que mirar las coincidencias hacia adelante, porque sino es imposible construir la historia, parado desde hace cien años atrás, descalificar o calificar un gobierno donde realmente ni siquiera existían otros partidos políticos y el radicalismo se debatía para salir a generar el voto popular, las universidades públicas, empresas como YPF, donde teníamos absolutamente otras cosas”, apeló.

“Juzgar con los ojos de hoy, cien años para atrás, me parece que no es correcto. Igual hay que mirar para adelante, si nosotros no buscamos coincidencias, proyectos en común, va a ser difícil que nosotros podamos ser alternativa de poder, por eso más allá de lo que puede ser la apreciación de un dirigente político, me parece que hay que bajarle el precio a esta discusión que no tiene sentido. Por supuesto que agravia, pero hay que mirar hacia adelante”, continuó.

Mientras que, consultado sobre las nuevas declaraciones que esgrimió ayer el presidente de la UCR, Gerardo Morales, sobre Macri, calificándolo de irresponsable y egoísta, Valdés dijo: “Me parece que se debería actuar con tanta fuerza cuando vos tenés un Gobierno nacional que trata de borrar a la Corte Suprema de Justicia. Esas son las gravedades que tenemos que hablar en la Argentina, eso es lo que me agravia. Lo otro son pavadas, discusiones que nosotros rechazamos. Pero tenemos que hablar de esto, sino nos quedamos sin República y estamos discutiendo de la naturaleza jurídica de la boya, como decíamos en la facultad y no terminamos nunca de construir una Argentina hacia adelante, lo otro no es importante”.

“Esto no tiene importancia para la gente que tiene inflación, no tiene importancia para la gente que pasa hambre en la Argentina. Estos son los temas que son importantes, lo demás son temas para parangonar, para poner la vista en otro lugar o en otro lado, pero no tienen que ver con la patria que tenemos que construir para salir adelante”, dijo.

“Yo no estoy para pelear, estoy para construir. Nosotros tenemos que pensar otra cosa, tenemos que pensar mirando hacia el futuro. Estas peleas, son las que realmente a la gente no le interesa, entonces dicen que la política está hablando de otra cosa y nosotros sufriendo y viendo otra cosa”, indicó ante la afirmación de Reynaldo Sietecase de que a Valdés no le gustó el contrapunto entre las declaraciones de Macri y la respuesta de Morales.

“La corrupción en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, esas son las cosas importantes que denuncia parte del gobierno; la falta de gasoil, la tremenda suba de tarifas, esas son las cosas que importan, cuando la gente vive absolutamente otra cosa”, insistió.

Consultado sobre los acuerdos programáticos de las coaliciones y no solo electoralistas, el mandatario correntino dijo: “Estamos construyendo con la Fundación Alem las distintas producciones. Estamos construyendo proyectos para mirar adelante”.

Gasoducto

Valdés también volvió a reclamar el gasoducto para el NEA. “Saludo y celebro el gasoducto Néstor Kirchner, pero en el NEA tienen que invertir ya. Estas son las inequidades de la Argentina que hay que discutirlas”.

“Tienen que dejar de mirarse el ombligo en Buenos Aires y comenzar a tener una mirada más federal, o sino se habla de construir el gasoducto Néstor Kirchner para exportar gas a Brasil, se trata de realizar una industria petroquímica, para exportar gas licuado a Europa y todavía en el Norte argentino no tenemos gas natural”, reclamó el gobernador de Corrientes.