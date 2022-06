“Nuestro nombre es Milagro”, un documental para tener presente la gesta de Malvinas

En el marco del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas, desde la Universidad Nacional del Nordeste se realizó un documental que refleja testimonios e historias contadas en primera persona por excombatientes, movilizados e integrantes de cuerpos de sanidad de Corrientes, Misiones y Chaco. La producción homenaje se presentará el jueves a las 19 en el SUM de la Facultad de Veterinarias de la Unne. La entrada es gratuita.

“Nuestro nombre es Milagro” es el nombre del trabajo realizado por quienes integran el equipo audiovisual de la Coordinación General de Comunicación Institucional de la Unne, y cuenta con el aporte académico del doctor Daniel Chao, especialista en Historia Regional, docente e integrante del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Iighi–Unne-Conicet).

Con 11 testimonios, el material es una crónica del conflicto narrada por sus protagonistas y con foco en el trabajo y vivencias de las unidades militares asentadas en Corrientes, desde donde cientos de jóvenes de esta provincia y otras vecinas partieron hacia el sur en 1982.

Miguel Valenzuela, Omar Herrera, Mario Medina y Genaro Bordón del Regimiento 12 de Paso de los Libres (RI12); Héctor Maggio y Alcides Castillo del Regimiento de Infantería Mecanizado 4 “Coronel Manuel Fraga” - RI4 (de Monte Caseros); Carlos López y Raúl Romero del Cuerpo de sanidad del Br I III; Alfredo Sequeira del RI5 y Julio Peralta y Elsa Rodas del Cuerpo de sanidad de la Armada, comparten sus recuerdos y vivencias personales y colectivas, y reconstruyen así la historia completa: desde el inicio hasta el regreso a casa.

“Se trata de un trabajo sobre unidades de Corrientes y eso no está hecho. No está hecho desde la academia y tampoco desde las producciones audiovisuales. Por eso me parece un aporte fundamental”, explicó el doctor Chao en relación al trabajo gestado junto con la coordinadora de Comunicación de la Unne, licenciada Elisa Farizano, y trabajado con Natacha Espinoza, Cynthia Jara y Diego Petruzsinky.

“En general, muchos documentales se centran en lo que vivieron los soldados una vez que terminó la guerra, o se centran en sus padecimientos en general, y no en una mirada integral de lo que fue enterarse de la recuperación de las islas, prepararse para ser movilizados, movilizarse al sur, enterarse de que tenían que cruzar a las islas, estar allá, recibir a los ingleses y luego luchar con valentía, con valor, con pocos recursos. En ese sentido, es una experiencia que no busca mirar el pasado con los prejuicios del presente sino que intenta recuperar la experiencia bélica, que fue diversa, dispersa, y tuvo que ver mucho con de dónde venían y qué tan preparados estaban; pero en sí demuestra la comunidad que se forma en el grupo, que es muy importante, y que no solo tiene que ver con lo vivido en la guerra sino también en la posguerra”, amplió Chao sobre la riqueza del trabajo.

También como docente “me siento muy feliz de que se haya podido trabajar con seriedad y que hayan confiado en mí para aportar al conocimiento sobre lo que se hizo desde Corrientes, sin prejuicios, que es fundamental”, agregó.

“Mucho se habla de que los correntinos, los litoraleños, fueron muy partícipes de la guerra. Y entonces queríamos contar desde esa perspectiva. Creemos que hay menos material sobre eso, sobre todo audiovisual”, comentó Petruszynki sobre el proyecto.

Participar del documental “fue muy enriquecedor”, aseguró el audiovisualista. “Sobre todo participar de las entrevistas, porque pudimos conocer la historia de primera mano”, dijo y aseguró que cada entrevistado tiene su propia mirada más allá de las coincidencias.

Detrás de las cámaras pudieron percibir también lo “terapeútico” del proceso. “Hubo mucho respeto también en ese sentido, al escucharlos atentamente y darles su espacio para contar”, aseguró.

Eso “nos enriqueció muchísimo. Tanto en relación a la historia, lo que uno conoce de la historia de Malvinas, como en lo personal, el respeto a estas personas que hace 40 años vivieron esta guerra, y hoy ya son abuelos”, aseguró Diego. “Quizás a estas alturas tienen otra mirada sobre la vida en general y sobre los hechos, que está bueno rescatar”, concluyó.

Con entrada gratuita, el documental “Nuestro nombre es Milagro” se presentará el próximo jueves 9 de junio, a las 19, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad de Veterinarias de la Unne, en el Campus Cabral, ubicado en calle Gelabert 189 de la capital correntina.