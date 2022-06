Ex de Cositorto dijo que quiere reabrir Generación Zoe y que se pagará a todos

Laura Schwindt, exesposa de Leonardo Cositorto, rompió con el silencio y confirmó que quiere reabrir Generación Zoe, la empresa denunciada por presunta estafa. La mujer apareció esta última semana en una serie de charlas por la plataforma Zoom con ahorristas de Perú, donde contó sus planes futuros. En esos diálogos que tuvo con los inversores, afirmó que su expareja pronto volverá a la libertad. También comentó que trabaja con la defensa encabezada por el abogado Miguel Ángel Pierri y sostuvo que el objetivo final es “reconstruir la compañía”.

“Bajo ningún concepto se puede tomar como una asociación ilícita o como una estafa o como un sistema ponzi porque no es ninguna de esas cosas”, remarcó Schwindt sobre la empresa. A su vez, señaló que la estrategia de la defensa es llevar la causa a Buenos Aires de manera centralizada.

El otro objetivo de los defensores es lograr la libertad condicional de Cositorto “para que pueda volver a manejar la empresa”, de acuerdo a las palabras de su ex. Actualmente, el gurú económico se encuentra detenido en el penal de Bouwer, en Córdoba. La novedad que aportó Schwindt es el proyecto de reflotar Generación Zoe bajo la denominación Sunrise. Sin embargo, podrían volver a cambiarle el nombre ya que “está intervenida” la cuenta de la nueva compañía. La primera meta para esta nueva etapa es establecer qué miembros tienen intención de seguir en la empresa. Es decir, de continuar invirtiendo dinero o recibiendo las capacitaciones. Cuando un ahorrista le consultó sobre aquellos que no deseen continuar, pero quieren el dinero que invirtieron, la expareja de Cositorto afirmó que “se pagará a toda la gente”, aunque no dio precisiones sobre en qué fecha. Otro de los anuncios fue el regreso de la plataforma educativa donde Zoe brindaba los cursos de capacitación. Esta era una de las principales fuentes de ingresos de la empresa. Desde el viernes por la tarde el programa ya estaba disponible nuevamente en la web. “Vamos a recibirlo a Leonardo con los brazos abiertos y decir ‘mirá, aquí estamos, tu comunidad está de pie, esperándote’”, auguró Schwindt para que los miembros de la asociación lo apoyen.