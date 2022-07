Esperan cambios en el cupo de gasoil para los vehículos de Corrientes

Los inconvenientes con el gasoil en Corrientes parecen no tener fin y en la provincia revisarán hoy los cupos del combustible, que hasta el momento son de 200 litros por vehículo.

La medida se había tomado en los primeros días de junio en la petrolera YPF y se analizará una modificación.

“Mañana (por hoy) después de las 11, vamos a tener novedades del gasoil con respecto a los cupos de julio”, indicó Oscar Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor).

“En julio seguimos con el plan que adoptamos el mes pasado, seguro que hasta el segundo día de este mes no vamos a tener novedades del combustible hasta que la petrolera no nos pase el cupo; ahí vamos a ver qué sucede, si sigue igual o cambia”, comentó a El Litoral.

En ese sentido, indicó que son 200 litros por vehículo y que no se cargan tanques o bidones. “Los cupos siguen igual hasta que den algún aviso por el mes de julio, no habrá un litro más”, dijo.

Con respecto a los precios que se ven modificados en los diferentes trayectos de las rutas correntinas, Pacheco aseguró que en el caso de YPF, es la petrolera la que envía los precios para las estaciones de servicio y que en las demás banderas lo hacen los operadores, y por eso se da la modificación de los precios. “La situación es que la petrolera busca aumentar y el Estado no lo permite”, planteó.

“El problema de fondo acá es que el Estado intervino el precio, el Estado estableció que el precio del combustible no aumente, o sea, es una política de Gobierno, porque si no se frenaba el combustible, esto no hubiese pasado. El combustible es barato en el país porque intervinieron”, explicó.

A mediados de junio, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en un video que difundió en las redes sociales, afirmó que “hay gasoil a 289, ya casi llegamos a 300, y el Gobierno discutiendo si Corte o no Corte, esta es la realidad de la Argentina”.

Los precios del litro de todas las petroleras aumentaron en la provincia un 15 % para el común y un 17 % para el premium, y por ahora no hubo cambios.

Con respecto a ese aumento, Pacheco había afirmado que “fue sorpresivo, esperábamos que pase, pero no tan elevado. Significa un gran daño, porque tenemos una rentabilidad mucho más baja que el porcentaje que aumentó. A eso se le suma la escasez, tenemos los tanques vacíos y debemos reponer un 15 % de diferencia. Es una locura el aumento y nos hace mucho daño en nuestra economía”.