La frase maradoniana que usó Valdés para cruzar al presidente: "Se le escapó la tortuga"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió nuevamente a la entrevista televisiva que brindó el presidente Alberto Fernández, en la que declaró que las provincias limítrofes “dejaron escapar gasoil”.

Con una frase maradoniana, el mandatario aseguró: “A nosotros no se nos escapó el gasoil, al Presidente se le escapó la tortuga".

"Nosotros no controlamos la frontera, no controlamos gendarmería, Aduana, AFIP, Policía Aeronáutica, no controlamos la política energética, no tenemos YPF, no fijamos el valor del combustible. Se está lavando la responsabilidad con los gobernadores de provincias fronterizas y poniendo de ejemplo justo a la provincia opositora”, resaltó el gobernador.

VER MÁS: Alberto acusó a Corrientes de vender gasoil de manera irracional: la respuesta de Valdés

En la mañana de Radio Mitre, Valdés indicó que Alberto Fernández “tiene que asumir su responsabilidad el presidente para luego salir a mirar por qué le falta”.

“Nosotros venimos advirtiendo al presidente de la Nación los diez gobernadores del norte grande con claridad que vamos a tener problemas con el gasoil y nos dijeron que ese problema no iba a ocurrir, que iba a ser algo transitorio. El jefe de gabinete de ministros dijo que en 48 horas se iba a resolver y resulta que la provincia de Corrientes es la responsable por no mirar lo que se paga en frontera”, sostuvo.

Y agregó: “Hay imprevisión y mala gestión.Tenemos que tener autoabastecimiento de gasoil no solamente de naftas para tener las metas y los objetivos cubiertos en materia energética.Tenemos Vaca Muerta y tenemos que importar gasoil”.

LA FRASE DE MARADONA

Esa frase de Diego Maradona surgió luego de que el embajador estadounidense en Argentina, James Cheek, mandara a buscar la mascota de su hijo, que se perdió en un predio de tres mil hectáreas.

"No se te puede escapar una tortuga, hermano -se rió- Si hace 100 metros en 15 días. ¡Dale!", es la frase completa, acompañada de un movimiento de hombros.

“Nos dijeron que las puertas estaban abiertas, pero nunca nos dieron las llaves”, dijo en 2005 al hablar sobre el sueño de dirigir la selección argentina, que finalmente pudo cumplir en 2009.