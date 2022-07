Una mujer murió tras el choque entre dos vehículos en la Ruta 12

Una mujer murió tras protagonizar un choque en la Ruta nacional Nº 12 en la localidad correntina de El Sombrero, informó este viernes la Policía.

Se trata de una persona que permanecía internada en el Hospital Escuela después del accidente que se registró el pasado miércoles.

La víctima fue identificada como Rocío Silva de 29 años, quien iba en una Toyota Hilux, junto a otros cuatro acompañantes, que permanecen en el centro de salud con lesiones de consideración

El choque frontal entre dos vehículos se dio el miércoles pasadas las 6 de ayer, en el kilometro 1.000 de la ruta nacional 12, jurisdicción de la Comisaría de El Sombrero.

Los protagonistas fueron un Ford 400, repartidor de garrafas, que se dirigía al interior de la provincia y era conducido por Claudio Nestor Pintos, quien resultó ileso.

El otro vehículo, una camioneta Toyota SW4, provenía de Empedrado, donde viajaban las cinco personas que debieron ser hospitalizadas con heridas de distintas consideraciones.

El conductor del vehículo que transportaba los tubos de gas dijo que la camioneta “se cruzó de golpe y no me dio tiempo a nada”. En tanto que los bomberos estimaron que el conductor se habría quedado dormido porque "de otra manera no se explica". La Toyota era conducida por Guillermo Hugo Curioni con domicilio en Empedrado, quien iba acompañado de María de los Angeles Silva, de 38 años -que sufrió traumatismo de cráneo con desprendimiento del cuero cabelludo-; Rocío Silva de 29 años, que tuvo politraumatismos; y Fernanda Leiva Fernandez, también con varios traumatismos.