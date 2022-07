Diputados tratará el proyecto de paridad recién después del receso

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, descartó que el proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo remitido por el Senado con modificaciones sea tratado sobre tablas en la sesión que realizarán el miércoles. La oposición, en tanto, insistirá para que el corrimiento de lista tenga en cuenta el género.

Tras la sanción del proyecto de paridad en el Senado presentado por tercera vez por el Ejecutivo provincial, ahora el trámite parlamentario se definirá en la Cámara Baja. Al respecto, El Litoral dialogó Pedro Cassani, quien confirmó que sesionarán el miércoles para “darle ingreso y mandarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y analizar si acompañamos las modificaciones que realizó el Senado”.

“Tenemos que leer el proyecto, la idea es tratarlo en un tiempo relativamente breve. La Comisión seguramente emitirá el despacho y si existe consenso sobre las modificaciones o la ratificación de la media sanción nuestra (por Diputados), vamos a tratar de llevar al recinto cuanto antes, para que se conviertan en ley”, detalló.

Consultado sobre un posible tratamiento sobre tablas en la sesión del miércoles, dijo que “este proyecto no es para tratarlo de ese modo. Lo que sí puedo garantizar es que vamos a darle un tratamiento rápido. Es una ley muy importante para que la votemos prácticamente sin mirarla, cuando esta ley va a ser aplicada recién en las elecciones del año que viene”.

“Esta ley va a ser utilizada en las elecciones del año que viene. Vamos a tratar de ser lo suficientemente expeditivos, pero al mismo tiempo rigurosos en el análisis”, insistió.

Sobre las modificaciones introducidas, Cassani señaló que “he recibido comentarios de los senadores, pero una cosa son los comentarios y otra es lo que se dice específicamente en el texto de la ley. Tengo entendido que no hay cambios muy significativos. Es un tema gramatical, y también a algún artículo que nosotros le habíamos dado media sanción en el Senado lo excluyeron”.

“Esto tiene que ser un análisis minucioso, pero rápido para sacar la mejor ley que evite judicializaciones futuras y fisuras ”, continuó.

El Senado suprimió el artículo 2, que establecía que el género de los candidatos se determina por su Documento Nacional de Identidad (DNI), independientemente de su sexo biológico”, ya que algunos senadores entendieron que la eliminación de este artículo dejó sin posibilidad de candidaturas a personas no binarias (X).

Sobre los pasos legislativos que restan, Cassani explicó que “acá termina el trámite, lo que nosotros podemos hacer en esta instancia es aceptar las modificaciones y votarla en consecuencia para darle el carácter de ley o insistir con la media sanción originaria. No podemos hacer otra cosa, de lo que vino del Senado no podemos hacer otro agregado. La mecánica parlamentaria a esta altura es aceptar las modificaciones propuestas por la otra Cámara con las modificaciones, o insistimos con la media sanción de Diputados y también se convierte en ley”.

Sobre la vuelta del proyecto de paridad con modificaciones a la Cámara de Diputados, El Litoral también dialogó con la legisladora del Frente de Todos, Alicia Meixner, quién indicó que “vamos a sesionar el miércoles, pero hasta ahora no tenemos certeza de que haya entrado para ir a comisión”, y agregó que “no creo que se lo trate sobre tablas, seguramente va a pasar para después de las vacaciones de julio, para tener tiempo de mirar los cambios”.

Sobre las modificaciones que introdujo el Senado, expresó que “no modifica sustancialmente la cuestión. Yo voy a tratar de insistir con un dictamen en minoría por el tema de sustitución (que sea por el mismo sexo), que es lo que le faltaría desde el punto legislativo para que quede más prolijo”.

También Meixner en diálogo con este matutino se refirió al pedido sobre la sustitución por género que realizó cuando el proyecto tuvo media sanción en la Cámara Baja. “Seguramente me van a decir de nuevo lo del escollo constitucional, ya que se debe respetar el orden de la lista de candidatos, pero en realidad no dice cómo se debe hacer. Sostiene que debe seguir el orden de lista del uno al diez, pero podría ser tranquilamente el orden de la lista según el género y esto no va a traer problema de constitucionalidad”, dijo.

En esta línea, vale recordar que la senadora Carolina Martínez Llano, del Frente de Todos, durante la sesión donde se otorgó media sanción al proyecto reclamó también este punto. “Es necesario que una mujer reemplace a una mujer”, dijo luego de pedir la ampliación de la equidad a los tres poderes del Estado y no votar la iniciativa que fue aprobada tras reclamar la que la equidad se implemente en los tres poderes de votos.