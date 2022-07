Llega Facundo Manes a Corrientes en una recorrida con miras a 2023

El diputado nacional Facundo Manes estará en Corrientes el jueves 14 de julio a las 18.30 en la plaza Cabral.

El radical recorre el país con un mensaje de reconstrucción, de unidad y de apuesta a la educación.

Ya estuvo en Córdoba y antes en Jujuy y Salta.

“Los argentinos vivimos con el alma rota, estamos quebrados por dentro. Nuestro problema excede lo económico”, dijo en Jujuy

“Pero, a pesar de todo ese sufrimiento y dolor, hay una buena noticia y es que estamos acá para reinventar esta Argentina juntos”, dijo Manes que, como Morales, tiene ganas de competir por la Presidencia de la Nación en 2023.

“No tengo dudas. La base de la salida es la educación”, sostuvo Manes. “Y me preocupa que el sistema se esté deteriorando cada día más, porque la educación y el conocimiento son la llave para insertar a la Argentina en la modernidad”, dijo y se dirigió a los jóvenes.

“Créanme que la educación es la mejor herramienta que les podemos brindar para su futuro. La educación pública fue el mejor regalo que este país me podría haber dado y le estaré eternamente agradecido”, dijo y agregó: “Lo sé, no es fácil ser joven en la Argentina. Cuando terminé el secundario y viajé a Buenos Aires para estudiar Medicina tenía 10 años de mi vida planificados y hoy no podemos planificar ni hasta fin de mes”.

Por otra parte, el neurocientífico consideró que el país se encuentra en deuda con el interior. “La Argentina está muy centrada en la Capital. Debemos repensar nuestro desequilibrio territorial teniendo en cuenta el escenario global. El nuevo mapa federal dependerá de la capacidad de aprovechar el conocimiento y la producción para integrarse a los mercados globales. Si de algo estoy seguro es de que este proyecto de Nación se construye desde el interior de la Argentina. Desde acá, desde Jujuy hacia el resto del país”, dijo.