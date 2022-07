Expectativas por el anuncio del incremento salarial de julio

El Ministerio de Economía de Corrientes prepara una conferencia de prensa que se realizará en los próximos días para dar a conocer el porcentaje de suba salarial que se aplicará este mes Ante el incremento salarial para los trabajadores de la administración pública, mientras evalúan una mejora para los haberes del mes de agosto.

“Vamos a presentar en tiempo más lo que será el aumento de julio y estamos pensando en agosto”, anticipó Valdés en la víspera del Día de la Independencia.

Al respecto, desde la cartera económica de Corrientes informaron a El Litoral que se está preparando la conferencia de prensa para realizar los anuncios. Estiman que los anuncios se realizarán a mitad de semana.

“El esquema de aumento es para los sueldos del mes de julio, resta que se anuncie el porcentaje del incremento. En agosto se avanzaría con otros beneficios en la política salarial”, aclararon desde el Ministerio Provincial.

Se debe considerar que ante las expectativas que genera un nuevo incremento salarial, el mandatario provincial había pedido que “no se desesperen, queremos una política salarial acorde a los tiempos” y en esa oportunidad también advirtió que “está complicada, es difícil, pero vamos a estar acompañando a los trabajadores en sus ingresos”.

En cuanto al anuncio del porcentaje de incremento, también anticipó que será el ministro de Economía, Marcelo Rivas Piasentini, quien “será el encargado de notificar los incrementos salariales en los próximos días”.

El Gobierno de Corrientes anunciará en breve la nueva corrección salarial, luego de haber otorgado un 25 por ciento en lo que va del 2022: en marzo se abonó una suba salarial del 15 por ciento y en mayo un 10 por ciento por fuera de lo anunciado a inicios del año como consecuencia de la difícil situación económica y para “defender la política salarial acorde a estos tiempos”.

En tanto, Rivas Piasentini también, en declaraciones a la prensa, había adelantado el trabajo que se venía haciendo. “El gobernador (por Gustavo Valdés) tiene siempre como prioridad la recuperación salarial, así que se está evaluando la posible corrección de los sueldos del mes de julio. Él va a terminar decidiendo, pero estamos viendo varias opciones, de corrección, la gradualidad y cómo va a impactar”, dijo.

“Se viene trabajando constantemente, cuando en el mes de mayo no estaba prevista una corrección salarial el gobernador decidió avanzar en ese sentido. Esto no es nuevo, no es una cuestión que ocurre solo ahora, lo viene viendo de manera directa y personal y nosotros desde el Ministerio de Hacienda siempre estamos acercando la información para que él (por Valdés) tome la mejor decisión en ese sentido”,explicó Rivas Piasentini a los medios de comunicación.