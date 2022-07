Ambientalistas y estudiantes franceses relevaron humedales en Corrientes

La organización ambientalista Guardianes del Y’vera, la Federación Campesina Guaraní y un grupo de estudiantes del Edouard Chambray, de Normandía, Francia, comenzaron un relevamiento comunitario de humedales en la provincia de Corrientes. Se trata de una iniciativa acorde a la propuesta por una legislación para proteger esos suelos.

“El relevamiento va a continuar, porque esta es la primera etapa. Está en línea con el trabajo que se podría hacer con la ley de humedales, que todavía está sin tratarse. El relevamiento decidimos hacerlo porque tenemos las herramientas y las posibilidades de llevarlo a cabo”, explicó a El Litoral el referente de la organización correntina, Cristian Piriz. En cuanto a los estudiantes franceses que los acompañaron, aclaró que “llegaron a Corrientes a través de un convenio. Se realizó un trabajo de relevamiento y mapeo colectivo participativo y nos fuimos dividiendo las tareas”.

“Lo más relevante es que lo realizamos junto con las comunidades que habitan los humedales, que conocen su territorio y la importancia de los mismos, que reconocen y nombran cada isla, cada paso, cada monte, que entienden que los limites y los espacios que la naturaleza brindan no pueden ser modificados a su antojo por el hombre, y comprenden que no da lo mismo acceder o no a una laguna, a un cañaveral o un dormidero para sus animales”, explicaron luego de la actividad.

Itinerario

Recorrieron el paraje Yahaveré, junto a miembros de la comunidad, donde hicieron un mapeo georreferenciado de toda el área que comprende su territorio, incluido espacios de uso e importancia cultural y ancestral.

Realizaron otras dos recorridas en la zona de Boquerón y el estero del Gallo Sapukay, desde la naciente del río Corrientes, junto a los miembros de la cooperativa Comandante Andresito y la comunidad que habita allí.

Junto con la cooperativa Malloneros del Bañado Sur identificaron algunas de las áreas más importantes para la pesca con mallón, y registraron el proceso de erosión de las islas y lo que representa la pérdida de canales para el desove de las especies ictícolas.

“Nuestro relevamiento no solo tiene una importancia peculiar por la riqueza de la información nacida de la memoria histórica de los pobladores y pobladoras de nuestros humedales sino también por la precisión técnica con la que se estableció cada georreferenciación, garantizada porque la misma fue indicada por quienes habitan su paraje, isla, ribera y loma, recorriéndolos diariamente desde hace décadas”, agregaron los ambientalistas.

Concluyeron que “pese a muchas presiones que existen sobre los territorios y que intentan diagramarlo estableciendo limites ajenos a sus habitantes y a la gestión de los territorios, quienes habitan los humedales son parte de los mismos”.

Visita

El mismo grupo de estudiantes franceses, junto con la profesora Caroline Lagoutte, dieron inicio el mes pasado a las actividades del intercambio franco argentino, visitando el Centro de Formación Rural de Santo Tomé “Las Colinas” y la Escuela de la Familia Agrícola de Santa Ana “Tupa Rembiapo”.

Los estudiantes franceses compartieron la jornada escolar, actividades de pasantía profesional y los momentos de intercambio junto con los estudiantes de 5º y 6º año de estas instituciones correntinas.

Además de la experiencia en los campos de interés agropecuarios, las jornadas estuvieron colmadas de intercambio cultural mutuo, que han dado generosas muestras de las riquezas de la correntinidad y han fortalecido el acercamiento a la lengua y cultura francesa.