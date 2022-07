El k-pop reunió en el Parque Mitre a artistas y fanáticos de todo el NEA

Cientos de jóvenes y seguidores del k-pop se reunieron el domingo en el Parque Mitre de la capital correntina para disfrutar de la random play dance -old and new-, k-sing, presentaciones especiales, k-pop solistas y grupales, sorteos y juegos. El espectáculo tuvo lugar en el marco del 13° encuentro de Corrientes Baila K- pop.

La jornada del domingo contó con la presencia de artistas y espectadores de Chaco, Formosa y Misiones, y se dispuso una serie de propuestas de este género que incluye estilos musicales como el pop, rap, EDM, rock o R&B, que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur.

En la denominada Punta Mitre además exponían artistas y emprendedores con todo tipo de accesorios, literatura y dibujos relacionados a esta temática. El subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Héctor Dávila, señalo: “Nuestra ciudad es una ciudad de eventos y este es uno de ellos, es algo que hace rato queremos potenciar para el público joven y estamos impulsando este tipo de propuestas para que los fanáticos del anime, de los dibujos, del baile y de disfrazarse de sus personajes preferidos tengan un lugar de encuentro”, aseveró.

Al mismo tiempo adelantó que se está planificando conjugar cosplay, anime y k- pop dado que, “la participación de la gente es muy notoria y es una comunidad que además ayuda a los emprendedores dentro de sus rubros para poder mostrar lo que saben hacer”, agregó.

Por su parte, Anabel Acosta, organizadora del evento del que participan seguidores del k-pop, emprendedores y fanáticos del anime invitó a participar a quienes son seguidores de estos estilos musicales y aseguró: “Con el apoyo de la Municipalidad vamos a seguir haciendo esto porque hay mucho público para este estilo, hay gente que desde Resistencia se ha venido, y de otras localidades que son muy fans”.

Delfina baila en los eventos desde hace tiempo y se empezó a interesar por el k-pop en el 2019. Comenzó a participar asiduamente en cada encuentro porque dice que “se conoce buena gente aquí, es una muy linda comunidad” e invitó a quienes quieran participar a que se acerquen. “Hay eventos gratuitos y pagos, pero siempre se van a encontrar con un buen grupo”, marcó.

Joel Alegre es dibujante y expuso sus dibujos e ilustraciones de personajes de series, películas y libros con otra ropa, haciendo poses y otros detalles.

Consideró que este tipo de encuentros se convierte en “una oportunidad muy linda porque nos permite juntarnos en un espacio a todos a los que nos gusta este estilo y, a nosotros los emprendedores, nos da un espacio para poder vender y promocionar lo que hacemos”.

(VAE)