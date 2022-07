Evo y Alberto hablaron del caso del argentino muerto en Bolivia sin atención

El presidente Alberto Fernández habló ayer con el expresidente de Bolivia, Evo Morales sobre la situación del ciudadano argentino que murió por no recibir asistencia médica en ese país limítrofe. Fue durante el almuerzo que mantuvieron en la Casa Rosada, encuentro al cual definieron como “muy cálido” y que se dio en el marco del Día de la Confraternidad Argentino Boliviana, en conmemoración del nacimiento de la generala Juana Azurduy. Al término del encuentro, el diputado Eduardo Valdes respondió a los acreditados de la Casa Rosada que “el primer mandatario le manifestó su preocupación por la situación del argentino que no recibió asistencia médica en Bolivia”. Según comentó Valdes al “expresidente Evo Morales estaba interiorizándose sobre lo ocurrido”. Valdez señalo que “hablaron mucho de un argentino que no fue asistido en Bolivia”.

Cabe recordar que Alejandro Benítez, falleció luego de sufrir un accidente de tránsito en Bolivia por no prestarle atención médica. El motivo fue que le aceptaron pagar la atención médica con pesos argentinos.

Al respecto, el gobierno de Salta presentó un pedido ante la Cancillería para reclamarle a Bolivia “por incumplimiento al tratado internacional sobre Asistencia Médica.

