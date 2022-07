Ariel Rodríguez Palacios habló de Mica Viciconte tras la versión de tensión

Los comentarios de Ariel Rodríguez Palacios al festejar su primer mes en las mañanas de Telefe generaron polémica, luego de que se refiriera a Mica Viciconte de forma irónica, dichos que aclaró en una nota con Intrusos.

"No dije que no me gustó. Dije 'uy, puede ser…'. Todos somos seres humanos complicados", arrancó el conductor de Ariel en su Salsa.

Ahí, enfatizó: "Entonces, dije 'uy, ¿cómo será?' Y la conocí y la verdad que es un sol".

"Tampoco es que sé tanto del mundo de la gente conocida, y demás", continuó sobre la madre de Luca Cubero.

En ese punto, Rodríguez Palacios descartó que Viciconte lo haya cuestionado por sus dichos: "Mica no me dijo nada. Tenemos una relación bárbara. Nos matamos de la risa".

"No me llamó la atención la contratación de Mica Viciconte. Si yo no hago esa parte. Yo cocino y el canal me contrata para cocinar. Es un juego venir a cocinar, tratar de tirar buena onda, y ahí se termina todo", cerró Ariel Rodríguez Palacios.

LA REFERENCIA BÍBLICA DE ARIEL RODRIGUEZ PALACIOS PARA REPLICAR LAS CRÍTICAS

En cuanto a las fuertes críticas que recibió en redes sociales y en algunos medios por los sugestivos comentarios sobre Mica Viciconte y Nicolás Peralta, sus compañeros de Ariel en su salsa, Ariel Rodríguez Palacios se defendió con una referencia bíblica.

"¿Sabés que hubo un señor que se llamó Jesús, al que no le fue bien y trataba de hacer las cosas bien?", justificó.

Al final, Ariel Rodríguez Palacio concluyó: "Entonces, están bien los comentarios. Los respeto y agradezco que hablen de mí".

