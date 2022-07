Fernández se reunió con la Amia: preocupación por el avión iraní

Alberto Fernández recibió ayer a dirigentes de la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina) en la Casa Rosada, tres días antes de que se cumplan 28 años del atentado a la institución judía, donde murieron 85 personas y resultaron heridas más de 300.

“Vinimos como todos los años, como hicimos con todos los gobiernos -en este siempre nos invitan-, a levantar nuestro reclamo. Estamos hablando de que estamos a tres días de la conmemoración de uno de los peores atentados de la historia argentina que después de 28 años sigue impune”. Queremos que el reclamo siga vivo, no tenemos que acostumbrarnos a vivir con la impunidad. Eso le transmitimos al Presidente”, sostuvo a la salida del encuentro el titular de esa entidad, Amos Linetzky.

Junto al canciller, Santiago Cafiero, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el Presidente recibió en su despacho por espacio de 40 minutos a Linetzky, que ocupa el máximo cargo de la entidad judía, al secretario general, Gabriel Gorenstein, al director ejecutivo, Daniel Pomerantz, y al tesorero Carlos Halperín.

“Se tocaron muchos temas en la reunión. Transmitimos nuestra preocupación por el tema del avión iraní, que todavía está investigándose en la Justicia. Sabemos que está en manos de la Justicia y el Poder Ejecutivo no se puede inmiscuir en la investigación. Esperamos prontas respuestas, ustedes saben que los tiempos de la Justicia son este país inadmisibles. Tenemos 7 años de la muerte del fiscal Nisman y no tenemos respuestas; 28 años de la Amia, 30 años de la embajada. Es realmente shockeante. Los tiempos del país, no podemos permitirnos un estado de derecho, una democracia manejar esos tiempos, es ridícula”, agregó Linetzky.

