El mercado se reacomoda y sigue las próximas señales del Banco Central

Los dólares paralelos tocaron un punto que parece límite. El dólar blue superó el viernes por primera vez los $290 y cerró a $293. Sucedió al tiempo que el Gobierno decidió aplicar nuevas medidas sobre el dólar oficial, en este caso el denominado dólar turista. Será clave esta semana para los mercados: si veremos un descenso de los dólares paralelos o si, por el contrario, continuará la escala ascendente.

El blue alcanzó el valor nominal más alto registrado hasta entonces, aunque durante algunas horas de la jornada llegó a tocar un pico de $295. Frente a este escenario en el cual la brecha cambiaria llegó al 128%, el mercado cambiario se encuentra bajo presión. Y se pregunta si seguirá teniendo aún más. Por su parte, los dólares financieros también tuvieron una fuerte suba la semana pasada. El dólar financiero cerró el viernes superando por primera vez el nivel psicológico de los $301, en una semana en la que el Banco Central (Bcra) decidió cambiar su política monetaria y no convalidar una nueva suba de tasas.

"Se reactiva el reacomodamiento en los dólares financieros, a modo de reacción a las últimas medidas cambiarias junto a la incertidumbre externa e interna, lo que sigue inclinando a los agentes económicos hacia la búsqueda de refugio, y dicha demanda por cobertura se refleja en la elevada 'brecha'", dijo un economista de la city. "Pueden seguir en alza, mientras el Gobierno no le dé motivos para lo contrario. Viene mucha más inflación en los próximos meses, hay mucha emisión monetaria del Banco Central y no han mejorado mucho las expectativas. Si no hacen algo que revierta esto, la tendencia será al alza", señaló el economista Gabriel Caamaño.

