Jujuy Jiménez reveló el momento en el que se dio cuenta de que tenía que separarse

A cuatro años y medio de su separación de Guillermo "Pelado" López, Sofía "Jujuy" Jiménez reveló cómo se dio cuenta de que la pareja había llegado a su final, tras volver de una estadía paradisíaca en Aruba.

Invitada a Pasapalabra, la modelo habló sin filtros de la ruptura y le dio más de un palito encubierto a su expareja, con quien tuvo una relación de 5 años.

"¿Te han propuesto casamiento?", le preguntó Iván de Pineda a Jujuy, en una pausa de los juegos, y ella respondió: "No, nunca. Me hubiese encantado. Pero decí que no pasó. Era muy chica. Aunque en un momento creí que iba a pasar".

Intrigado, y sin nombrar en ningún momento al Pelado López, De Pineda repreguntó: "Si te hubiesen propuesto en ese momento, ¿qué hubieses dicho?".

La modelo asintió también sin nombrar al Pelado, pero, a su vez, reveló el momento exacto en el que se dio cuenta de que la pareja había llegado a su final, tras regresar de Aruba, en octubre de 2017.

"Fue muy loco, porque yo le pregunté al Universo, nos veníamos peleando, pero dije 'si es la persona con la que me tengo que casar, con la que tengo que armar mi vida, en este viaje en Aruba va a pasar. Me lo va a proponer'. Yo había ido a hacer fotos de novia", comenzó contando Jujuy.

También invitada a Pasapalabra, Nati Jota la interrumpió con una picante observación: "Le ibas a decir que sí. Hoy capaz estabas divorciada".

Sin contener la risa, Jiménez contestó: "Es muy probable. Porque yo en ese viaje, si me proponían casamiento, me casaba". Y agregó: "Pero después entendí todo. Dije 'gracias, Universo. De acá me tengo que ir'. Terminó el viaje y me separé".

SOFÍA JIMÉNEZ BORRÓ LAS FOTOS DE SU VIAJE CON EL PELADO LÓPEZ

Separada del Pelado López desde diciembre de 2017, Sofía "Jujuy" Jiménez hizo borrón y cuenta nueva en sus redes sociales y borró muchas fotos juntos con el conductor. Entre ellas, las de su viaje juntos a Aruba.

Por su parte, López conserva en el feed de su Instagram las postales de sus días de amor con Jujuy en el destino playero que marcó el final de la pareja.

Actualmente, el conductor está felizmente casado con Nella Ghorghor, productora con quien contrajo matrimonio en 2020.

Fuente: Ciudad.com.ar