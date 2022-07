El sueño de la argentina Banini

La mediocampista Estefanía Banini aseguró ayer que disputa su “última” Copa América, porque está cerca del retiro, y su deseo es que el seleccionado argentino se clasifique al Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023.

“Es mi última copa, por muchas cosas me encantaría no retirarme nunca, pero los años empiezan a pesar y me gustaría llevar a la Argentina donde realmente debe estar", afirmó Banini en una entrevista con el programa “La Competencia”, de Relatorxs.