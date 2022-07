Milei afirmó que dice lo que siente aunque no guste

Tras sus polémicas declaraciones al momento de hablar de la venta de niños y órganos, Javier Milei decidió explicar sus dichos y defenderse ante las acusaciones. “Si me coachean dejo de ser Javier Milei. Me convierto en otra basura más de los políticos de la casta. Yo voy a decir lo que pienso”, sostuvo el diputado nacional.

El economista apunta a 2023 y sigue en carrera por su candidatura presidencial como la principal opción de su partido Libertad Avanza. En ese sentido apuntó contra quienes, según su visión, lo tergiversan y crean mentiras: “Hay una lectura deshonesta de los hechos. Yo dije rotundamente que estoy en contra de la venta de niños, y sin embargo aún así se difundieron mentiras. Digo lo que pienso y eso puede gustar o no, pero el problema es que no tenés mandato, si me votás a mí sabés lo que voy a hacer”.

En ese sentido, el libertario también se refirió a quienes lo tildan de políticamente incorrecto. “La mayor incorrección política es que voy contra los chorros de la casta, voy contra sus privilegios, cuando planteo la eliminación del Banco Central, para que no haya más peso, en realidad quiero decir que quiero eliminar la moneda que emita el político argentino porque no puede valer ni excremento. Esa es la incorrección política, decirle a los políticos que son unos ladrones y sacar las herramientas que utilizan para robarle a la gente”, expresó Milei.

(FB)