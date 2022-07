Crítica libertaria al cepo: “Los dólares no son tuyos”

Luego de que el Banco Central prohibiera las cuotas para hacer compras puerta a puerta en plataformas online del exterior, como parte de las nuevas restricciones a las importaciones, el economista libertario Javier Milei cruzó a Alberto Fernández: “Los dólares no son tuyos ni del Estado”.

Utilizando como disparador un video en el que el Presidente advierte que no quiere que “los dólares se vayan de viaje”, el diputado nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires desaprobó el nuevo cepo y, fiel a su frase de cabecera, criticó a “la casta” política.

“Alberto, la pregunta es: si yo me gano mi dinero honestamente, ¿qué te hace creer que podés determinar dónde uso mi dinero”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En esa misma publicación, criticó con dureza al ministro Martín Guzmán y a todas “las bestias con credencial de economistas” que lo rodean. “Son unos liberticidas”, disparó.

“Según vos estamos genial y no podemos viajar al exterior... Recapacitá AF”, completó.Y continuó: “Si faltan dólares es porque no dejás que su precio sea libre y entonces el racionamiento se da por cantidades. Además, te cuento que los dólares no son tuyos ni del Estado”.

(JML)