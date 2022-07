Juntan donaciones para regalar a niños/as de hospitales y merenderos

Un grupo de amigas recibe donaciones de juguetes para regalar a niños y niñas internados en el Hospital Pediátrico, la Casa de Madres del Hospital Vidal y tres merenderos ubicados en diferentes barrios de la ciudad.

Fabiana Correa es quien realiza estas actividades desde que era chica junto a su familia. A los 15 años recolectaba donaciones para el cottolengo. A los 18, comenzó a trabajar en un partido político que la ayudó a conocer personas y poder expandir su solidaridad.

“Tuve la oportunidad de conocer a una mujer encargada de un merendero y con ella comencé a trabajar primero. Luego de eso, hace seis años hice de “Mamá Noel” en el Pediátrico y me pidieron que vuelva en agosto del siguiente año y lo hacemos esas fechas cada año”, comentó a El Litoral. En ese sentido contó que las donaciones al Pediátrico son las que más se buscan. Durante los primeros tiempos de la pandemia y hasta hoy necesita cumplir con un protocolo que le pide hisoparse dos días antes para poder entrar al centro médico. “Somos cuatro mujeres y una pareja de amigos y solo podemos entrar dos. El año pasado también entramos con protocolo y el anterior no pudimos entrar pero dejamos afuera para que puedan buscar”.

“Desde que empecé a llevar donaciones siempre llevo juguetes nuevos por una cuestión de salubridad. Si son usados siempre tiene tierra o los peluches tratamos de no llevar porque juntan pelusa y no nos permiten, por eso deben ser nuevos. Esperamos llegar con la donación el sábado 6 de agosto o al día siguiente, si no llego lo haremos el siguiente fin de semana”, dijo Correa.

En ese sentido, aseguró que el año pasado hicieron la visita al Hospital Vidal, el Pediátrico y 15 merenderos, pero que no dieron abasto y este año decidieron hacer menos debido a que no les da el tiempo.

Este año los merenderos que serán visitados son “Lomas” que está en el barrio Lomas del Mirador, el merendero “Unidos por una sonrisa” que está en el barrio Samela y el “Doña Rosa” que está en el San Antonio Oeste.

“La gente ayuda algo, ahora en particular soy la que se encarga de buscar las donaciones porque siempre hay problemas, pero ahora no cuento con movilidad así que si me pueden acercar, sería bueno”, resaltó.

“El año pasado en el Pediátrico, repartimos 290 juguetes. Lo que tenemos en cuenta es que no pedimos donación de plata porque siempre nos piden explicaciones, pero la gente debe saber a dónde va la donación. No pido dinero porque siempre hay gente mal pensada que dice que nos aprovechamos. Pero no piensan que necesitamos combustible, que tenemos que trasladarnos, que tomamos agua”, concluyó.

Entre otros elementos que reciben también están los pañales y otros elementos necesarios para niños y niñas.

El número telefónico de Fabiana Correa para coordinar las donaciones es: 3794-381-902.

También se pueden contactar por Facebook a Kche Correa o Fabiana Correa y en Instagram a través de Kche_ y Fabiana_correa21.