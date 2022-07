Benjamín Vicuña fue terminante cuando le preguntaron si volvería a trabajar con la China Suárez

A casi un año de su separación, la relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez se desarrolla entre altibajos. Algunos momentos de calma, otros de tempestad, al punto que hace un tiempo el actor chileno eligió no referirse públicamente a la madre de sus hijos Magnolia y Amancio. Y si bien actualmente cada uno rehízo su vida amorosa -él con Eli Sulichin, ella con Rusherking-.

Semanas atrás tuvieron su último cruce público, cuando la ex Casi ángeles escribió en su cuenta de Twitter un contundente mensaje dirigido a quienes cuestionan su rol como madre. De paso, aprovechó la ocasión para enviarle una indirecta a Benjamín Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, escribió.

Consultado al respecto, Vicuña fue terminante: “No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, señaló semanas atrás, cuando fue consultado. Y agregó con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden. No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”, aseguró en un móvil con LAM, donde también evitó referirse al entonces flamante novio de su ex, el trapero Rusherking.

Ahora, Benjamín volvió a referirse al tema en un móvil con Intrusos. “¿Cómo está tu relación con la China Suárez”, le preguntó el cronista Rafael Juli. “Trato de no hablar, porque lo que uno diga se transforma en un título que muchas veces molesta o genera malos entendidos”, respondió el actor, buscando salir rápido del tema.

El cronista afirmó que le había preguntado a raíz de unas declaraciones recientes de Suárez en las que aseguraba que estaba todo bien con su ex. “Ya les comenté cuál es mi forma para no poder generar malos entendidos. Vinimos a trabajar. A laburar”, respondió el actor dando por finalizado el asunto. Pero el periodista se tomó de la frase para insistir. “¿Laburarías con alguna de tus ex?”. Con una sonrisa el actor fue tajante. “Sí, trabajaría. Obvio, ¿por qué no?”.

Por su parte, la China viajó rumbo a Disney con sus tres hijos -Amancio, Magnolia y Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. En los últimos días estuvo abocada al lanzamiento de su primer videoclip como cantante, “Lo que dicen de mí”, una canción con mucho de catarsis, inspirada en sus últimos meses de alta exposición pública. “La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción“, contó en la presentación que se transmitió por Star+.

Con el correr de los días, y luego de mencionar su alegría por las repercusiones de su tema, Eugenia compartió una serie de fotografías junto a sus hijos. Todos elegantísimos, especialmente lookeados para la presentación del tema, a veces sonrientes, en otras más serios, siempre con una conexión especial con su madre, que les devolvió en palabras toda su gratitud. “En general nos enseñan que una madre debe sostener a sus hijxs, algún día les contaré que ellxs fueron quienes me sostuvieron a mí”, contó la actriz.

Infobae