Abandonaron más de 4 kilos de cocaína en Corrientes

La Policía logró secuestrar más de 4 kilos de cocaína tras una persecución en la ciudad de Corrientes, informó este miércoles la fuerza.

El operativo se realizó en las inmediaciones de las cales Reconquista y Andalucía, cuando un auto de color gris hizo entrega de un bulto a una moto.

En ese momento, un móvil policial intentó detener el vehículo que se dio a la fuga, señaló la Policía.

Tras seguir el rastro, el auto marca Chrysler, fue abandonado en un pasaje ubicado entre las calles Ex Vía y Yofre, detrás de un galpón.

Al momento de inspeccionarlo, el rodado estaba sin sus ocupantes y con la llave de ignición colocada.

En su interior se registraron un total de 4,230 kilos de de droga en 4 envoltorios rectangulares, que dieron positivo para cocaína.

n la ciudad de Ctes, capital del mismo nombre, a los 20 días del mes de Julio del año 2022, siendo las 15.00 hs, aproximadamente, en circunstancias que el personal policial que realiza tareas de campo se hallaba realizando recorridas y vigilancia autorizadas por el oficio N 420/2022 en el marco del Expte N 1529/2022, caratulado NN: N.N. s/INFRACCIÓN LEY 23.737 PRESENTANTE D.G.D.P. Y C.O. POLICÍA DE CORRIENTES S/TAREAS INVESTIGATIVAS (85/22), que se tramita ante el Juzgado Federal N 2, secretaria penal N 1. , observó en proximidades a la calle RECONQUISTA y calle ANDALUCÍA que un vehículo automotor color gris marca CRYSLER dominio ICL 583, hace entrega de un bulto rectangular color ocre con detalle rojos a una motocicleta 150 c.c. dominio no visible y esta se retira luego de tal maniobra de pasamanos, por lo que colocan la baliza policial sobre el móvil no identificable C322 y dan la ORDEN de ALTO POLICÍA, a lo que el rodado color gris hace caso omiso y continúa su marcha dando inicio a una persecución hasta arribar a un pasaje sito entre las calle ex via y calle yofre, detrás de un galpón que funcionaría como depósito de la DEPEC, donde observan al rodado en cuestión; es así que los funcionarios se acercan al rodado y observan que se hallaba sin ocupantes y con la llave de ignición colocado; razón por la cual se dio aviso al 911, al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crímen Organizado para que le colabore y al magistrado federal en turno quién dispuso la actuación en un todo de acuerdo al art. 230 bis del C.P.P.N.; por lo que se solicitó la presencia de dos testigos ocacionales a quiénes se les informó las penalidades con las que se sanciona el falso testimonio, ademas si les comprende las generalidades, los que manifestaron que no les comprende dichas inhabilidades, aceptando participar en el procedimiento. Así mismo se solicitó la presencia de los canes y su respectivo guia. Al momento de efectuar el registro sobre el rodado en cuestión se hallo un total de 4 envoltorios rectangulares, de color ocre y con detalles rojos, que en su interior poseían una sustancia compacta color blanca tipo tiza, que al pesaje 4.230 gramos, y al TEST orientativo cromático arrojó un color azul turquesa positivo para cocaína. Lo que se puso en conocimiento a los magistrados federales interivinientes que dispusieron el secuestro de todo lo antes mencionado.