Por celos: lo amenazó, le pinchó el auto y le destruyó la puerta a balazos

Un hombre insultó y amenazó a otro acusándolo de enviarle mensajes a su esposa. Celoso, le pinchó las cubiertas del auto y luego destruyó la puerta de su casa a balazos. Interviene la Policía.

El conflicto, que ocurrió en Bella Vista, comenzó el domingo por la noche y se extendió durante la madrugada del lunes. Hernan Rosoli es quien denuncia los hechos.

"El domingo fui a trabajar a la estación de servicio. Para eso de las 23 se hace presente esta persona y me comienza a insultar. Volvió varias veces a seguir insultándome. Él decía que yo le había mandado mensajes a la señora, pero nada que ver. Se nota que estaba tomado", contó el denunciante.

"Yo me quedaba adentro de mi trabajo para que el tema no pase a mayores. Después vi que tenía un arma en la cintura. Alrededor de las 4 de la madrugada, me reventó tres cubiertas del auto, parece que con un cuchillo", agregó.

"Alrededor de las 5 me llamó mi cuñada, diciendo que esta persona intentó ingresar a mi casa y que tiró unos tiros al aire. Cuando regresé a mi casa, volví con la policía y encontramos 12 cartuchos: había disparado con una escopeta a mi casa", detalló.

Con información de LT7.