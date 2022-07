“Quiero retirarme en una cancha”, dijo Tony Medina

Una jornada especial vivió Antonio “Tony” Medina el pasado miércoles. Volvió a jugar, marcó dos goles y fue clave para que Boca Unidos regrese al triunfo luego de nueve fechas. El delantero dejó atrás una grave lesión de rodilla y algunos contratiempos en su rehabilitación. Tuvo una primera vuelta, pero debió parar y ahora concretó un nuevo regreso, esta vez fue todo alegría.

“Sufrí mucho porque cuando volví no pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Y ahora volví de nuevo y estoy muy feliz por todas las cosas que se dieron en este tiempo”, contó Medina luego del triunfo sobre Juventud Unida del pasado miércoles.

“Me sentí bien. No estoy como me gustaría estar o como desearía, pero estoy bien”, sostuvo para después, al borde del llanto, reconocer que “se me cruzó muchas veces dejar el fútbol”.

Sin embargo, fue contundente: “Quiero retirarme en una cancha y que sea con esta gente” y aclaró: “Nunca dije que me retiro. Eso no salió de mí, no sé quién instaló eso, pero ya está. Yo respeto a todo el mundo”.

En julio del 2021, Medina sufrió la rotura de los ligamentos laterales y meniscos de la rodilla derecha. Pasó por el quirófano y luego comenzó una larga rehabilitación. En abril del presente año, por la tercera fecha del actual torneo, volvió a jugar y el rival fue Juventud Unida de Gualeguaychú. En la fecha 4 también ingresó algunos minutos contra Gimnasia de Concepción del Uruguay, pero regresaron las molestias en la rodilla y ya no volvió a jugar hasta este miércoles, donde por pura coincidencia el rival fue Juventud Unida.

“Son casualidades. Justo ese día entré y pudimos dar vuelta el resultado y ganamos. Esta vez fue todo diferente porque jugamos de local, la gente nos apoyó mucho y se fue muy feliz. Ellos también se lo merecían porque hace mucho que no se iban con una victoria”, dijo restándole importancia a su actuación que determinante para que Boca Unidos pueda ganar.

El entrenador Roberto Marioni lo mando al campo de juego en el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Francisco Esteche. El chaqueño marcó dos goles y le cambió la cara al ataque boquense.

“En el primero estábamos con Ata (Ataliva Schweizer) y le dije que vaya al primer palo. Cuando yo fui para atrás nadie me siguió, el pudo peinar la pelota y yo solo la tuve que empujar en el segundo”, relató sobre su primera conquista que llegó a los 4 minutos y abrió el partido.

“El segundo gol fue una muy buena jugada que hicieron entre Gaby (Gabriel Morales) y el Chaco (Cristian Maidana) que me esperó para después darme la pelota, quedé solo y tuve que definir”.

“Uno siempre piensa en ganar y que las cosas salgan bien. Por suerte se dio todo bien. Se me dio el gol, el equipo jugó bien y pudimos ganar después de mucho tiempo. Esto viene bien para el grupo, para el club y los hinchas”, agregó.

La victoria del miércoles dejó a Boca Unidos en el puesto 12 de la zona Norte con 20 puntos. “Nosotros queremos estar arriba pero se está haciendo muy difícil. Se nos dieron muchas cosas en contra, muchos partidos que nos costó. Espero que esto sirva para comenzar la levantada”, concluyó Tony, el último de los referentes que quedan en el Aurirrojo de los históricos ascensos del equipo hasta llegar a la B Nacional.