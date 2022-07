Cerraron la investigación por supuesto plagio de la tesis de Fabiola Yáñez

La Universidad de Palermo cerró la investigación y dio por finalizadas las actuaciones sobre el plagio de 20 páginas de Wikipedia que hizo la primera dama Fabiola Yáñez en su Trabajo Final de Grado, cuando se recibió de licenciada en Periodismo en esa casa de estudios.

“Luego de seguirse los procesos internos correspondientes, habiéndose examinado los elementos documentales y los antecedentes del procedimiento de examen del trabajo final, se cerraron las actuaciones sin que hubiera lugar a nuevas diligencias en el marco de lo establecido por las normas de la universidad”, informó a Clarín Luis Brajterman, secretario Académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.

La entidad académica anunció el cierre de la investigación, pero se negó a difundir su resultado, a dar los motivos de finalización de las actuaciones y a informar quiénes fueron los que tomaron esa decisión.

Esa fue “la posición de la institución”, añadió Brajterman, ante la consulta de la prensa metropolitana.

De modo que todavía no se sabe si el cierre de las actuaciones en la Universidad de Palermo (UP) fue porque determinaron que no hubo plagio de Yáñez, prescribió la causa por el tiempo transcurrido o por alguna razón que debería figurar en las Normas Académicas de la UP, que expresamente prohíben el plagio y lo consideran una falta grave.

La investigación comenzó luego de que este cronista difundiera, en mayo del año pasado en Radio Continental, que cuando Yáñez hizo su trabajo final de graduación en la UP, en 2013, copió gran cantidad de párrafos a lo largo de 20 páginas, que son textuales de Wikipedia, sin citar el origen de la fuente de esos textos, donde incluso dejó los links de esa enciclopedia virtual, indica un informe de Alejandro Alfie en Clarín.

También se revelaba que la profesora que le hizo la primera corrección y aprobó la tesis para que diera el coloquio de graduación fue Rosaura Audi, quien no se dio cuenta que el 35 % del contenido eran 20 páginas copiadas y pegadas de Wikipedia, que además no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Esa profesora es la actual subsecretaria de Medios y Comunicación Pública del Gobierno de Alberto Fernández. El Trabajo Final de Grado se titula “Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003-2007”. Y fue aprobada en 2013 con un 10 por Rosaura Audi.

Las Normas Académicas de la Universidad de Palermo prohíben el plagio. Y establecen que si los profesores determinan que el estudiante cometió “fraude, deshonestidad académica, plagio o copia” podrán “determinar la repetición de la evaluación” o “caducar la validez del cursado” de la materia, así como “aconsejar al decano, quien resolverá en definitiva dictaminar el recursado de la asignatura”.

