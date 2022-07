Benedetto se resintió y será evaluado

Los futbolistas de Boca Juniors Darío Benedetto y Martín Payero practicaron diferenciado ayer en el predio de Ezeiza por tener molestias físicas y seguirán su evolución para ver si podrán estar el próximo domingo ante Patronato en Paraná, a las 18, por la Liga Profesional.

Benedetto, quien ayer se entrenó en forma normal, sobre el final de la práctica recibió un golpe en el tobillo izquierdo, donde venía de tener un esguince por el cual no jugó en la victoria por 3 a 1 ante Estudiantes de La Plata.

El delantero no se entrenó ayer, estuvo en el gimnasio y está en duda que pueda jugar el fin de semana. Si no llega, estaría nuevamente Luis Vázquez en su lugar.En tanto, el volante Martín Payero, una de las incorporaciones de este semestre, quien ante el "Pincha" tuvo minutos por primera vez en la parte final del encuentro, acusó un traumatismo en su rodilla derecha y se hará estudios para confirmar o descartar una lesión.Hoy, en la practica de fútbol que se realizará en la Bombonera -Boca vuelve a esa modalidad después de tres años- se sabrá el posible equipo, que de no estar Benedetto sería el mismo que derrotó a los dirigidos por Ricardo Zielinski. El once boquense formaría con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.El viernes el plantel trabajará en el predio de Ezeiza y al término de la práctica hablaría el entrenador Hugo Ibarra en rueda de prensa.En el mismo lugar lo harán el sábado por la mañana y por la tarde viajarán en vuelo charter rumbo a Paraná, de donde regresarán por la misma vía apenas finalizado el partido ante Patronato.